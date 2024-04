Wernisaż wystawy „Człowiek i pasja” już jutro. Do zobaczenia prace 18 członków grupy fotograficznej Fotowtorek

Nasza wystawa to fotograficzna opowieść o determinacji, kreatywności i dążeniu do doskonałości. Każde zdjęcie jest elementem niezwykłej podróży twórczej -zaczynając od eterycznego tańca i wzruszających portretów, przez kreatywność i talent sceniczny, sportowy entuzjazm i ducha rywalizacji, po miłość do motoryzacji.Pasja to ogień w sercu, bez którego pozostajemy tylko pustym manekinem.