Szkicownik Stanisława Witkiewicza jest nowym Zabytkiem Miesiąca w Muzeum Podlaskim

Prezentowany szkicownik to zapis przede wszystkim prostego życia, które Witkiewicz podpatrywał. Zabytek pochodzi od rodziny spokrewnionej z Artystą. Muzeum Podlaskie nabyło go w 1979 roku.

Nie wiadomo, z jakiego okresu twórczości pochodzi szkicownik i czy szkice posłużyły do późniejszych realizacji, gdyż część prac spłonęła w pożarze pracowni w Zakopanem, a wiele zostało uznane za zaginione.

Na jego kartach można zobaczyć zarysy zwierząt, sylwetki postaci przy prostych czynnościach, czy schematyczne ćwiczenia warsztatu rysunkowego. W rysunkach, które są dość lakoniczne, widać szybką, zdecydowaną kreskę, co świadczy o znakomitym warsztacie rysującego. Z tych prac można wyczytać, że Witkiewicz obserwował życie, najzwyczajniejszą codzienność, gdzie teoretycznie nic się nie działo. Wrażliwy na najprostsze tematy działał wbrew ówczesnym krytykom sztuki, których zdaniem temat polskiej realistycznej wsi nie był dość interesujący, a na pewno nie dość ważny, by go uwieczniać.