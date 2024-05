Szycie postaci z bajek? Teraz to możliwe! Podlaski Instytut Kultury zaprasza na warsztaty w ramach programu BMK

Podczas warsztatów każdy uczestnik wykona własną lalkę z wcześniej przygotowanego szablonu. Trzeba będzie ją wypchać, uszyć ubranko, zrobić twarz i włosy, aby jak najbardziej przypominała bohatera danej bajki lub filmu. Do niektórych elementów będą używane farby i tektury. Szycie od podstaw uczy cierpliwości i szacunku do rękodzieła. Proces jest długotrwały, a efekt zawsze sprawia radość i satysfakcję, gdy możemy wziąć do ręki coś, co sami stworzyliśmy od początku do końca.

Limit miejsc na warsztatach to 12 osób. Zgłaszać się można poprzez formularz dostępny na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury.