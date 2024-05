"Nieidealni" - na ekranie i na scenie czyli spotkanie z filmem i teatrem już w czwartek w MDK. Warto przyjść i poznać wyjątkowych artystów

Już w najbliższy czwartek, 16 maja w MDK odbędzie się spotkanie ph. "Nieidealni - na ekranie i na scenie". Premierowo zobaczyć będzie można film "Nieidealni" Kamila i Urszuli Śleszyńskich oraz program artystyczny „Perły Polskiego Kabaretu" przygotowany przez artystów z Teatru T3. Nie zabraknie też dyskusji z twórcami.

To już nasza druga produkcja, ale to właśnie praca nad tym dokumentem była swoistym wyzwaniem - mówi Kamil Śleszyński, reżyser filmu "Nieidealni". - Ale też dobrze nam się z bohaterami pracowało. Staraliśmy się być z kamerą niewidzialni, tak żeby im nie przeszkadzać w trakcie prób do spektaklu. Podążaliśmy po prostu za tym, co się stanie. Wyczekiwaliśmy momentów i obserwowaliśmy ich w różnych sytuacjach, bo praca nad tym filmem trwała dosyć długo.

Powstał kilkunastominutowy film dokumentujący teatralną codzienność członków T3. To w jaki sposób docierają na próbę i z niej wracają, jak i same przygotowania do spektaklu.