Nowy kompleks sportowy przy SP Choroszcz. Uroczyste otwarcie już w piątek

Na – jeszcze niedawno zarośniętym trawą – terenie wzdłuż ul. Sportowej przy SP Choroszcz, w latach 2023-2024 powstała inwestycja pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczy”, o wartości 2 027 321,15 zł. Gminie Choroszcz udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie pochodzące ze środków funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022, w wysokości 365 100,00 zł. Zdecydowanie większą część – bo ponad 1,6 mln zł samorząd pokrył z własnych środków.

– Do końca 2023 roku, niezagospodarowane dotąd tereny zielone SP Choroszcz – ciągnące się wzdłuż ulicy Sportowej, zostały przekształcone w przestrzenie sportowe i rekreacyjne – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Stworzyliśmy boiska do piłki nożnej, siatkowej – wylicza. W tym miejscu powstała też bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal i trójskoku, a także rzutnia do pchnięcia kulą – kontynuuje. W nowym roku szkolnym młodzież ze szkoły w Choroszczy miała szansę na powietrzu grać w gry zespołowe, a także ćwiczyć szereg aktywności lekkoatletycznych – dodaje. Nowa, przekształcona sportowa przestrzeń pozwala też zapraszać do Choroszczy innych sportowców i organizować większe zawody czy turnieje – rozważa burmistrz Wardziński.