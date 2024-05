Labirynt myśli Katedry Grafiki Politechniki Białostockiej w Galerii im. Sleńdzińskich. Przyjdź do ogrodu i zobacz wyjątkowe prace artystów

Nasz mentor Ludomir Slendziński też był dydaktykiem, pedagogiem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego - mówi Izabela Suchocka z Galerii im. Sleńdzińskich. - I na Politechnice i my tutaj, wszyscy krążymy wokół nauczania plastyki. My - poprzez nasze warsztaty a Katedra Grafiki to jest też taka kuźnia talentów. U nas też już mamy kilku absolwentów, stażystów, praktykantów - to naczynia połączone, labirynt naczyń połączonych.