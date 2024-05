Piast Gliwice - Jagiellonia. Trener Adrian Siemieniec: Wiemy gdzie jesteśmy, ale teraz pełna koncentracja na meczu z Piastem Gliwice

W sobotę, o godz. 20 Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Przy zwycięstwie Żółto-Czerwonych i remisie lub porażce Śląska Wrocław z Radomiakiem Jagiellonia już w sobotę może zostać mistrzem Polski. Także, gdy Śląsk przegra, a Jaga zremisuje to też białostoczanie mogą otwierać już szampana.

Z taką nadzieję wyruszają też na mecz do Gliwic kibice Jagiellonii, a będzie ich, dzięki uprzejmości śląskiego klubu, dwa tysiące, za co białostocki klub podziękował Piastowi.

Zespół Jagiellonii nie myśli jednak o rozstrzygnięciach jakie mogą zapaść, a koncentruje wyłącznie na najbliższym meczu.

– Oczywiście zdajemy sobie sprawę, w jakim punkcie znajduje się zespół, ale jesteśmy wierni swojej filozofii i koncentrujemy się na tym meczu, który jest przed nami – mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

- Zostały nam dwa mecze i trzeba zrobić wszystko, by dwa razy wygrać. Pełna koncentracja i skupienie. Piast jest zdyscyplinowany w obronie, agresywny i silny fizycznie w aspekcie defensywy. My jesteśmy przekonani o swojej wartości i zrobimy wszystko, by wygrać – dodaje szkoleniowiec.