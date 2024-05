Noc Muzeów już w sobotę, 18 maja. Będzie się dużo działo, nie zabraknie zwiedzania wystaw, ale też wydarzeń specjalnych. Zobacz program!

Prezydent dodał, że jeżeli białostoczanie czegoś oczekują, jeżeli potwierdzają swoją aprobatę nogami - chodząc na różne wydarzenia w ramach Nocy Muzeów - to taką imprezę jak najbardziej trzeba organizować.

Chyba właściwszą nazwą byłaby noc kultury, nie tylko muzeów - zapewnił prezydent Tadeusz Truskolaski. - W tym roku zgłosiło się aż 20 różnego rodzaju jednostek. Białostoczanie bardzo tę imprezę lubią, widać kolejki przed placówkami biorącymi udział w Nocy Muzeów. Oczywiście największym zainteresowaniem będą się zapewne cieszyły instytucje kultury, ale w świętowanie włączył się też na przykład zespół szkół budowlanych czy też Uniwersytet Medyczny. Zapraszamy, to będzie niedługa noc, ale za to bardzo barwna.

"Bebok" to wystawa trochę z pogranicza horroru - zapewnia Jolanta Szczygieł Rogowska, dyrektor Galerii im. Sleńdzińskich. - Z pogranicza jawy i snu, trochę w klimacie "Miasteczka Twin Peaks" czy "Stranger things". Mówię oczywiście o wystawie znakomitej młodej dokumentalistki Karoliny Jąderko, opowiadająca o historii małego miasteczka, które żyje właśnie na pograniczu jawy czy nawet horroru. I funkcjonuje tam właśnie taki stwór Bebok. Każdy region na takiego swojego stwora brzydala, który straszy małe dzieci. Warto poznać tego. Gorąco zapraszam.

Pierwsza Noc Muzeów została zorganizowana w 1997 roku w Berlinie. Cztery lata później stała się imprezą powszechną, biorą w niej udział miasta z całej Europy. Co roku w maju muzea, galerie i instytucje kultury zapraszają na bezpłatne, nocne zwiedzanie .

Z kolei Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły (ul. Słonimska 47/1) zaprasza m.in. na zwiedzanie budynku szkoły z przewodnikiem, czy do udziału w grze terenowej na boisku szkolnym.

NA KRAŃCACH… TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA Wystawa Małgorzaty Wróbel-Kruczenkow Niektóre obrazy artystki wywołują nostalgię, inne silne emocje. Technika impasto nadaje jej pracom dynamiki i ekspresji, a jednocześnie pozwala zachować pewną tajemniczość. Malarka nawiązuje do tradycji polskiej i światowej sztuki XX wieku, ale nie naśladuje jej bezkrytycznie. Znajdujemy tu echa Jana Cybisa czy Tatarczyka, ale także Pollocka, Rothko i de Kooninga.

GALERIA MALARSTWA POLSKIEGO Przegląd dziejów malarstwa od II poł. XVII do 2 poł. XIX wieku, ilustrowany pracami Marcella Bacciarellego, Jana Chrzciciela Lampi, Olgi Boznańskiej, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego czy fascynującego Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Podczas Nocy Muzeów można będzie poznać Białystok w okresie jego największego rozkwitu. Obejrzymy widowisko multimedialne Wersal Północy wśród dźwięków i świateł na makiecie barokowego Białegostoku. Potem przeniesiemy się w czasie do XX wieku i zwiedzimy ekspozycję W białostockiej kamienicy, by zobaczyć, jak na początku tego stulecia mieszkali bogaci białostoczanie. Obejrzymy też makietę słynnego Hotelu „Ritz”, którego na próżno szukać na współczesnych planach miasta.

BIAŁYSTOK – MAKIETA BAROKOWEGO MIASTA Widowisko multimedialne Wersal Północy wśród dźwięków i świateł. Prezentacje będą odbywać się co pół godziny od godz. 18.00.

OPÓR 1863. PODLASIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM

Wystawa powstała z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Prezentuje udział mieszkańców Podlasia w zrywie niepodległościowym.

godz. 18-19 – Spotkanie Klubu Młodego Historyka

Podczas Nocy Muzeów podsumujemy wszystkie spotkania Klubu Młodego Historyka. Obejrzymy pokaz zdjęć, by przypomnieć sobie nasze wspólne przygody i będziemy snuć plany na przyszłość. W uroczystej atmosferze uczestnicy Klubu Młodego Historyka otrzymają certyfikaty. Na spotkanie zapraszamy Klubowiczów oraz ich bliskich.

godz. 19-22 – Zagraj z Powstaniem!

Otwieramy drzwi do muzealnej sali gier! Odkryj wyjątkowe gry towarzyszące wystawie przygotowanej z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W naszej sali gier znajdziecie również łamigłówki dotyczące innych wstaw, które prezentowane są w Muzeum Historycznym. Kto podejmie to wyzwanie? Startujemy o 19.00. Czekamy na Was!

MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY, ul. Pałacowa 2