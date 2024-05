Zespół Enej wystąpił w Zmianie Klimatu. Białostocka publiczność usłyszała nowości z płyty Vesna

Nad wszystkim czuwają jak zawsze Piotr „Lolek” Sołoducha oraz Mirosław „Mynio” Ortyński, którzy od początku istnienia zespołu są odpowiedzialni za część twórczą. Jednak tym razem lider zespołu – Piotr Sołoducha – oprócz samej warstwy muzycznej, daje się poznać jako autor tekstów, co do tej pory zdarzało się sporadycznie.

W marcu tego roku swoją premierę miała najnowsza płyta zespołu Enej. „Vesna” to piąty, autorski album w dorobku zespołu. Na płycie znalazło się wszystko to, do czego zespół przyzwyczaił słuchaczy przez ponad dwie dekady działalności. Materiał bardzo energetyczny, z oryginalnymi tekstami, energetyczną sekcją dętą i charakterystycznym brzemieniem folkowym.

Zespół Enej

Enej to polski zespół rockowo – folkowy, założony w 2002 roku w Olsztynie, przez braci Piotra i Pawła Sołoducha oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa (obecnego managera zespołu). Nazwa zespołu pochodzi od imienia głównego bohatera „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego – Eneja, wesołego kozaka podróżującego po świecie. Grupa to mieszanka różnorodna kulturowo, co ma swe źródło w pochodzeniu członków zespołu – rodzina braci Sołoducha ma korzenie ukraińskie, Mirosław Ortyński urodził się we Lwowie, a pozostali członkowie zespołu to Polacy.

