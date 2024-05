Będzie smacznie i wyjątkowo. Już w środę, 15 maja rusza VIII Festiwal Literacki Autorzy i książki. Wśród gości m.in. Misiek Koterski

Misiek Koterski, Joanna Brodzik, Łukasz Modelski czy Anna Jurksztowicz to tylko niektórzy zaproszeni goście, którzy przyjadą do Białegostoku specjalnie na Festiwal Literacki Autorzy i książki organizowany przez Książnicę Podlaską. Rusza on już w najbliższą środę, 15 maja i potrwa cztery dni, do niedzieli.

W tym roku będzie bardzo smakowicie, a my wszystkim będziemy życzyli Smacznego! - mówi Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej. - Każdy z nas lubi jeść, smakować i myślę, że każdy, kto nas odwiedzi znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że wśród naszych gości będziemy mieli i blogerów i ludzi piszących o jedzeniu. ale również tych, którzy będą opowiadali o jedzeniu w literaturze. Pozwolimy naszym czytelnikom, żeby również posmakowali potraw, których smakowali literaccy bohaterowie. Będzie pięknie.