Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej już po raz 43. To będzie edycja poświęcona pamięci, wyśpiewana chóralnym wielogłosem. Program

W tym roku chóry będą zmagać się o tytuł "Primus Inter Pares", czyli Pierwszego Wśród Równych. Prezentowane w tym roku Liturgie prawosławne oraz ich fragmenty zabrzmią w językach:

Nie zabraknie też klasyki oraz koncertów dodatkowych. W jury festiwalu zasiądą ks. Jerzy Szurbak, prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Powilas Gylis oraz Pawło Struć.

Warto też zaznaczyć, że praktycznie wszystkie koncerty są ze wstępem wolnym - dodaje Irena Parfieniuk – dyrektor biura organizacyjnego. - Jedynie na koncert galowy, na zakończenie festiwalu, w niedzielę 2 czerwca, o godzinie 16 obowiązuje płatna karta wstępu. To co ważne to fakt, że proponujemy koncerty na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Chóry, które przyjadą do Białegostoku są znane, a cena biletów na ich koncerty często jest wysoka. My dajemy mieszkańcom Białegostoku i okolic możliwość posłuchania ich za darmo. I zapraszamy bardzo serdecznie.