Nasz Patronat. Festiwal Barokowe Ogrody Sztuki przeniesie nas do innej epoki. Zobacz co w programie

W tym roku Barokowe Ogrody Sztuki zawładną przestrzenią miasta, a to za sprawą Króla Słońce Ludwika XIV i założyciela naszego miasta Jana Klemensa Branickiego - dodaje Wojciech Bokłago. - Oprócz muzyki przestrzenią ogrodową zawładnie wyjątkowa instalacja "Królewskie róże", jeżeli znajdziecie państwo odrobinę czasu to zapraszam nie tylko podczas festiwalu, ale też do do końca czerwca, gdzie w górnym ogrodzie Pałacu Branickich te róże będą eksponowane. To są ogromne instalacje, a cały ich efekt będzie można docenić w godzinach wieczornych.