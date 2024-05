Boże Ciało w Białymstoku 2024. Abp Józef Guzdek poprowadził wielotysięczną procesję przez centrum miasta

Kiedy procesja mijała cerkiew św. Mikołaja, niosący Najświętszy Sakrament bp Ciereszko uczynił nim znak krzyża w stronę prawosławnej świątyni. Uroczystość zakończyło wspólnie odśpiewanie hymnu "Te Deum" oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem Miastu Białystok i całej archidiecezji.

Przeszliśmy z monstrancją ulicami miasta, ale Jezus obecny w Eucharystii czeka na nas nieustannie w tabernakulum. Boże Ciało się nie kończy, bo my wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy przyjęli Komunię św. są żywymi monstrancjami. To bardzo zobowiązuje do tego, byśmy byli odważni. Otrzymaliśmy dary Ducha Świętego niezbędne, by świadczyć o wierze i jej bronić. Otrzymaliśmy dar rozumu i dar męstwa nie po to, aby z kimś walczyć, ale by upomnieć się o swoje prawa, o szacunek, bo mamy swoją godność – podkreślił na zakończenie metropolita białostocki.