Koniec sezonu artystycznego 2023/2024 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zobacz kto przyszedł na "Halkę" Stanisława Moniuszki

Koniec sezonu artystycznego 23/24 w OiFP

Wystawa i taras widokowy OiFP dostępne również w wakacje

Jak co roku na okres letni OiFP otwiera też taras widokowy na dachu. Czynny będzie w czerwcu, lipcu i sierpniu, w soboty i niedziele. W czerwcowe weekendy taras można odwiedzać od godziny 12 do 20 (zakup/odbiór biletów do godz. 19), w lipcu i sierpniu od godz. 12 do 21 (zakup/odbiór biletów do godz. 20.30). Na najwyższy taras można wejść schodami od strony cerkwi pw. św. Marii Magdaleny. Bilet w cenie 15 zł można kupić na stanowisku przy kasach biletowych (foyer OiFP, wejście główne). Dzieci do 13. roku życia mogą wejść nieodpłatnie – wystarczy okazać legitymację szkolną, ale trzeba być pod opieką osoby dorosłej i pobrać bezpłatny bilet na stanowisku przy kasach biletowych (nie dotyczy to szkolnych grup zorganizowanych).