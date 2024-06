Dni Białegostoku 2024. Na początek wystąpił Kuba Szmajkowski z The Voice Kids. Zobacz jak bawili się białostoczanie

Dni Białegostoku 2024. Wystąpił Kuba Szmajkowski z The Voice Kids

Kuba Szmajkowski to młody, ale już bardzo znany i lubiany wokalista. Jest finalistą 1. edycji "The Voice Kids". Przez 3 lata współtworzył zespół 4 Dreamers cieszący się dużą popularnością. W 2019 roku był nominowany dwukrotnie do nagrody Fryderyki. W 2021 roku został nominowany do Konkursu Young Choice Awards magazynu Party. W tym samym roku wydał swój pierwszy singiel "Nieskończone". Na swoim koncie ma duety z Sarą James, Karoliną Stanisławczyk, czy ze szwedzkim wokalistą Liamoo.

W 2023 roku został nominowany przez Nickelodeon do nagrody Kids Choice Awards w kategorii Ulubiona Polska Gwiazda.

W 2023 ukazały się jego dwa anglojęzyczne single: "Do The Dance" oraz "You Do Me", z którym wystąpił podczas polskich preselekcji do konkursu Eurowizji. Od 2023 Kuba był jednym z uczestników kultowego programu Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i wygrał jego 19. edycję.