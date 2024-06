Krystian Łopaciuk i Kacper Szczurowski wygrali konkurs na „Koncepcję zagospodarowania terenu przed Monasterem w Supraślu”

Wyróżnienie zdobyli również Bartosz Sikora i Szymon Siwicki.

Studenci bardzo dobrze odczytali intencje włodarza Supraśla.

- Ten konkurs ma ogromne znaczenie ponieważ teren naprzeciwko klasztoru to jest tabula rasa – mówi dr Radosław Dobrowolski. - Tam do połowy XIX wieku był główny trakt wiodący do Supraśla. W momencie, kiedy Supraśl został przejęty przez włókiennika Zacherta zmieniono jakby tą główną oś i stworzono boczną oś dojazdu, już nie do klasztoru, a do siedziby Zacherta. Inicjując konkurs chcieliśmy zostawić to co stworzył Zachert, ale i w pewien sposób dowartościować bryłę bramy wjazdowej klasztoru, żeby nawiązać do historii. Tam oczywiście nie będzie drogi tylko ciąg pieszy, jakiś układ otwarty niezabudowany. To co zaproponowali studenci: propozycja ukwiecenia, propozycje małej architektury, propozycja nawet fontann sugeruje, że można tam stworzyć coś w rodzaju jakby alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przed klasztorem jasnogórskim, taką główną oś spacerową. Żeby ci, którzy przyjeżdżają do Supraśla, żeby obcować z tym głównym zabytkiem, mieli takie piękne dogodne dojście, tak jak to było przed kilkuset laty.