Białostoczanka Anna Szkobodzińska wygrała konkurs "Alter ego" w Nowym Jorku. Jej praca znalazła się w The BLANC Art Space

Do studiowania grafiki zachęcił mnie Leszek Jawor, mój polonista z III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku – przyznaje Szkobodzińska. - W liceum byłam też kierownikiem teatru szkolnego „Pod wiecznie zielonym jaworem”. Pan Leszek Jawor pokierował zauważył coś we mnie i powiedział, że muszę iść w tę stronę i faktycznie, jak zaczęłam studia to poczułam to powołanie. Nie chciałam wyjeżdżać z Białegostoku, a grafika jest jednym z bardzo niewielu artystycznych kierunków studiów na Podlasiu. Podczas studiów mieliśmy bardzo różnorodne przedmioty, więc mogłam się sprawdzić w wielu dziedzinach i wybrałam na specjalizację grafikę artystyczną. Najbardziej spodobała mi się grafika warsztatowa, przede wszystkim dlatego, że spędzaliśmy bardzo dużo czasu w pracowni. To wyzwoliło we mnie taką chęć tworzenia w różnych w różnych technikach. Rysunek i malarstwo to były takie wspomagające przedmioty, które mnie nauczyły pewnych podstaw, ale grafika warsztatowa była dla mnie tym najciekawszym przedmiotem. Studia na kierunku grafika poleciłabym wszystkim, którzy szukają jeszcze swojej drogi, ale wiedzą że chcą się spełniać w dziedzinach plastycznych. Myślę, że to jest kierunek kierowany do nich!