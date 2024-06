Już niebawem startuje XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Zobacz co znalazło się w programie

NIZAN TRIO to izraelski zespół, którego muzycy łączą w swoich kompozycjach niepowtarzalne brzmienie izraelskich pieśni ludowych i hebrajskich z bogactwem nowoczesności – jazzu i muzyki świata. Trio dużo koncertuje w Izraelu, ostatnio także w Europie – zarówno na festiwalach jazzowych, jak i promujących muzykę żydowską. Zespół tworzą Yonatan Nitzan (pianista, kompozytor i aranżer), David Dagmi (perkusista) i Oz Yechiely (kontrabasista i basista elektryczny).

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zapraszają na XVII Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor - Kolor i Dźwięk. Tegoroczna edycja rozpocznie się 15 i potrwa do 18 czerwca. W tym roku patronką festiwalu jest Rosa Raisa. Warto sprawdzić co znajdzie się w programie.

Rosa Raisa, a właściwie Róża Bursztejn, Bursztyn, Burschstein urodziła się 23 maja 1893 roku w Białymstoku, a zmarła 28 września 1963 w Los Angeles. Była wybitną śpiewaczką (sopran).

Ukochana córka Białegostoku

Urodziła się w rodzinie żydowskiej w Białymstoku, gdzie spędziła dzieciństwo i gdzie występowała w chórze Jakoba Bermana. To właśnie on pierwszy zauważył jej talent. Przed pogromami Żydów - prowokowanymi przez Rosjan – uciekła z rodziną do Włoch. Tam uczyła się śpiewu najpierw u Ewy Tetrazzini, potem w Konserwatorium San Pietro w Neapolu. Debiutowała w 1913 roku partią Lenory w operze Verdiego. W tym samym roku rozpoczęła się jej kariera za oceanem. Jej repertuar obejmował ponad trzydzieści partii operowych. Odnosiła sukcesy na największych scenach i festiwalach operowych Ameryki i Europy. Włosi uważali ją za włoską śpiewaczkę, Amerykanie za rdzennie amerykańską artystkę. Ona sama zawsze podkreślała, że jest z Polski. Kiedy w 1919 roku usłyszała o zniszczeniu rodzinnego miasta w trakcie działań wojennych, odwołała wszystkie swoje zobowiązania i dała duży koncert dobroczynny w Nowym Jorku, a pieniądze z niego przeznaczyła na pomoc dla Białegostoku. Czyn ten zyskał jej reputację "ukochanej córki Białegostoku".

W tegorocznym programie nie zabraknie atrakcji. Będzie można posłuchać dobrej muzyki, spotkać się z ciekawymi ludźmi, czy też wziąć udział w warsztatach. Wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia jest wolny. Na koncert w Kinie Forum obowiązują bezpłatne wejściówki. Festiwal zrealizowano z dotacji przyznanych przez Urząd Miasta Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Program Festiwalu Zachor

A co znajdziemy w tegorocznym programie? Sobota, 15 czerwca godz. 19 - Kościół Matki Bożej Fatimskiej - Koncert organowy inaugurujący Festiwal. Wystąpią:

- Giovanni Petrone (Włochy)

- Marek Kulikowski (Polska)

W programie muzyka kompozytorów żydowskich:

- Felixa Mendelssohna Bartholdy`ego

- Petera Ebena

- Samuela Sheidta

- Jehana Alaina. Niedziela, 16 czerwca godz. 14 – Galeria im. Sleńdzińskich, Rynek Kościuszki 4 - Spotkanie z Zofią Rajfer i promocja jej książki "Lechaim. Za życie". Spotkanie poprowadzi Henryk Rajfer.

godz. 16 - Plac przy Ratuszu - Koncerty:

- Siostry Czesława i Zofia Rajfer (Izrael) oraz Henryk Rajfer (Polska)

- Creating Space Performance - Nata & Evgeny (Ukraina)

- Nizan Trio (Izrael): Yonatan Nitzan (pianist, composer and arranger), David Dagmi (drummer and percussionist), Oz Yechiely (double bass and electric bass player)

Warsztaty:

- Tańce żydowskie i izraelskie (prowadzenie – Monika Leszczyńska)

- Kuchnia żydowska i izraelska – zasady, degustacja (Restauracja TEJSZA z Tykocina)

- Symbole judaizmu i Izraela – konkurs plastyczny dla dzieci. Poniedziałek – 17 czerwca

Aula Pałacu Branickich godz. 18 - Łomżyńskie pinkasy przedniemeńskie – dr Małgorzata Frąckiewicz o cyklu wydawniczym Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

godz. 19 - Nie tylko tango…

- Sylwia Najah – śpiew, cajon, riq

- Marcin Adamczyk – gitara, śpiew

Wtorek – 18 czerwca

Białostocki Ośrodek Kultury – Kino Forum godz. 18 - Silent Tears/ Ciche Łzy - Ostatnie tango w Jidisz - Olga Avigail Mieleszczuk (Polska/Izrael) - wokal

- Payadora Tango Ensamble (Kanada)

- Rebekah Wolkstein – skrzypce

- Drew Jurecka - bandoneon, aranżacje,

- Joseph Philips - kontrabas,

- Clark Schaufele – pianino

Producent: Dan Rosenberg (Kanada). Projekt powstał dzięki wsparciu Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council.

