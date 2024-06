Konferencja „Jaki Młody Białystok: w stronę miejskiej polityki młodzieżowej”. Podsumowano projekty organizowane w ramach Youthstok

Projekt Youthstok – Białostocki Inkubator Inicjatyw Młodzieżowych to program stworzony przez Fundację SocLab. Jego celem było wzmocnienie młodych ludzi w mieście, zapewniając im narzędzia, zasoby i wsparcie do realizacji ich pomysłów na działania społeczne. Program dążył do zaangażowania młodzieży w procesy podejmowania decyzji, rozwijania kompetencji oraz skutecznego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

Rok temu powstała myśl, aby stworzyć przestrzeń, platformę dla młodzieży naszej lokalnej, aby akcelerować jej potencjał. Ten program właśnie taką funkcję pełni - powiedział Michał Lemański z Fundacji SocLab.

Kolejna edycja projektu rozpoczęła się już 13 marca, kiedy to uczniowie białostockich szkół wystartowali w maratonie projektów. Spośród wszystkich zespołów, pięć najlepszych wyjechało do Supraśla na trzydniowe szkolenie. Następnie rozpoczął się etap wdrażania inicjatyw. Środowa konferencja była dobrym momentem do podsumowań. W ramach programu zrealizowano następujące inicjatywy młodzieżowe: