W poszukiwaniu tożsamości i w towarzystwie naturalnego, swojskiego Podlasia. Wernisaż wystawy "In Side" już w najbliższy piątek. Warto pójść

Prace Wiktorii Pietkiel przedstawiają w dużej mierze to co naturalne, swojskie, wiejskie, to co Podlaskie ale nie sielankowe - zapewnia Kamil Mrozowicz, kurator wystawy. - Nie zobaczymy tu obrazów z życia Podlasia, białostocczyzny czy ludzi pogranicza w znaczeniu dokumentalnego wytwarzania prac, ale możemy zobaczyć coś więcej, coś bardziej autentycznego bo pochodzącego od samej twórczyni – Podlasie wydobywające się z jej wnętrza.