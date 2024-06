Przegląd prasy (21.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości!

📢 Zakończenie roku w Szkole Podstawowej nr 53 za nami. Uczniowie odebrali świadectwa i świętowali z rodziną, nauczycielami i przyjaciółmi Aż 62 absolwentów Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku odebrało w czwartek, 20 czerwca, świadectwa ukończenia szkoły. Prawie sto procent uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem! To ogromny sukces zarówno tych młodych ludzi, jak i pedagogów i rodziców, którzy przez cały rok szkolny wspierali i zachęcali do nauki.

📢 Startują Dni Miasta Białegostoku. Znajdzie się coś dla koneserów i miłośników muzyki rozrywkowej. Atrakcje przygotowały też różne instytucje Koncerty gwiazd, Śniadanie Mistrzów, warsztaty, spektakle, a nawet turniej szachowy! To wszystko czeka na białostoczan od 21 do 23 czerwca. Już w piątek startują bowiem Dni Miasta Białegostoku. Coś dla siebie znajdą i mali i duzi - wielbiciele teatru, melomani i ci, którzy kochają muzykę rozrywkową. Sprawdźcie program!

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Moi drodzy, wyciągamy karteczki! Uczniowie w końcu wiedzą co odpowiedzieć nauczycielom Zbliża się koniec roku, oceny powystawiane i wielu uczniów myśli już tylko o wakacjach. Na ponad dwa miesiące mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela?

📢 Jagiellonia Białystok. Trzeba się szykować na wyprawę do Helsinek, bo FK Poniewież zbiera straszne baty Jagiellonia Białystok w 2. rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zmierzy się pod koniec lipca ze zwycięzcą pary FK Poniewież - HJK Helsinki. Na razie wszystko wskazuje na to, że Żółto-Czerwoni wybiorą się do Finlandii, bo litewski zespół w swojej ekstraklasie gra katastrofalnie i właśnie spadł na ostatnie miejsce w tabeli. 📢 Nad ulicę Kilińskiego wróciły kolorowe parasolki Instalacja z kolorowymi parasolkami wróciła nad ulicę Kilińskiego. To jedna z letnich atrakcji w centrum Białegostoku. 📢 Prezydent Białegostoku dostał wotum zaufania i absolutorium. Część radnych PiS głosowało „przeciw” Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 prezydent Tadeusz Truskolaski dostał w czwartek (20 czerwca) wotum zaufania oraz absolutorium. Głosowanie poprzedziła debata wokół raportu o stanie miasta.

📢 Dzień po otwarciu pierwszej białostockiej tężni. W czwartek „Sanatorium Pieczurki” już nie działało W środę otwierano ją z pompą. W czwartek, po godzinie 12, już nie działała. Czytelnicy pytają co dzieje się z nową tężnią na Pieczurkach. 📢 Uwaga kierowcy. Sztafeta Plum Ekiden pobiegnie w niedzielę 23 przez Białystok. Będą utrudnienia w ruchu. Sprawdź, jakie i gdzie? Fundacja Białystok Biega wraz z Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w dniach 22-23 czerwca organizują na Stadionie Lekkoatletycznym i terenach wokół Zwierzyńca biegi charytatywne. Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 500 drużyn, w których pobiegnie 2200 zawodników, o 300 więcej niż w ubiegłym roku. W związku z biegiem w niedzielę 23 czerwca, będą utrudnienia w ruchu na kilku ulicach w Białymstoku w pobliżu stadionu lekkoatletycznego.

📢 Prawie 200 mln euro. Na inwestycje w ramach ZIT. W Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz ościennych gminach To łącznie 195 mln euro z funduszy europejskich przeznaczonych na projekty realizowane przez trzy zrzeszenia terytorialne skupiające samorządy województwa podlaskiego. Białostocki Obszar Funkcjonalny zyska 129 mln euro na realizację projektów zapewniających rozwój. Gwarantuje to umowa między Urzędem Marszałkowskim, zarządzającym Funduszami Europejskimi dla Podlaskiego a BOF-em. Porozumienie w tej sprawie w czwartek 20 czerwca podpisali prezydent Białegostoku, prezes zarządu BOF Tadeusz Truskolaski i marszałek Łukasz Prokorym. Podobne umowy zawarli też prezydencji Łomży i Suwałk. Trafi do nich oraz okolicznych gmin w sumie nieco więcej niż połowa tego, co do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 📢 Zakończenie roku szkolnego już w piątek, 21 czerwca. Oprócz świętowania można jeszcze zdobyć nagrody! Zobacz szczegóły Warto pochwalić się świadectwem szkolnym i otrzymać bon na zakupy. Uczniowie, którzy 22 czerwca odwiedzą Centrum Handlowe Auchan Hetmańska w Białymstoku, ze świadectwem szkolnym za rok 2023/2024, będą mogli otrzymać bon na zakupy do zrealizowania w wybranych sklepach centrum handlowego. Na pewno znajdzie się wielu chętnych.

📢 Atlas grzybów trujących i niejadalnych. Tak odróżnisz prawdziwki od fałszywek. Kluczowe różnice pokazujemy na zdjęciach - 20.06.2024 Wilgoć i ciepło - te dwa czynniki jednocześnie powodują, że w lasach pojawiają się grzyby. A razem z nimi pojawiają się grzybiarze, którzy zawsze zastanawiają się czy do koszyka trafił właśnie grzyb jadalny, niejadalny czy może nawet trujący. Jak odróżnić prawdziwki od "fałszywek"? Zapraszamy do galerii zdjęć, na których pokażemy różnice pomiędzy najczęściej mylonymi grzybami trującymi i jadalnymi.

📢 Patryk Paszko, uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku, został ogólnopolskim laureatem konkursu „Ośmiu Wspaniałych” Patryk Paszko, uczeń Zespołu Szkół Technicznych o profilu „Technik transportu kolejowego” został laureatem 30. ogólnopolskiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Otrzymał tytuł „Wspaniały Polski” i znalazł się wśród ośmiu laureatów konkursu.

📢 Akcja "Bo płynie w nas życie". W ostatni weekend czerwca białostoczanie będą mogli podzielić się bezcennym darem krwi Już 29 czerwca na parkingu przy ulicy Zwycięstwa będzie można spełnić dobry uczynek. Krwiodawcom tego dnia odwdzięczą się sklepy Unikat i Jama-m oraz Viking Point. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 20.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Akademiki za dobre wyniki! Politechnika Białostocka rozpoczęła hit rekrutacji 2024/2025. Zobacz jak akademiki wyglądają od środka Akademiki za dobre wyniki to akcja Politechniki Białostockiej, dzięki której 20 nowych studentów będzie mogło przez cały rok akademicki 2024/2025 zamieszkać w jednym z domów studenta na kampusie przy ul. Zwierzynieckiej. W taki sposób Politechnika wspiera najlepszych maturzystów, chcących studiować w największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce.

📢 Rolnicy. Podlasie. Wielki dom i nowoczesne gospodarstwo. Tak mieszkają i żyją Monika i Tomek z Pokaniewa Monika i Tomek z Pokaniewa to jedni z bardziej lubianych bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie. Widzowie interesują się ich życiem prywatnym, którego w produkcji Focus TV nie zobaczymy. Zobacz jak na co dzień żyją i mieszkają Monika i Tomek Cieślik, którzy prowadzą nowoczesne gospodarstwo. 📢 "Calineczka" Teatru Rodziców to spektakl, który zachwyca. Dopracowane stroje i luz jaki czuć na scenie sprawiają, że chce się oglądać! Rodzice stanęli na scenie kina TON żeby swoim (i nie tylko) dzieciom pokazać wyjątkowy spektakl. Ich "Calineczka" to przedstawienie zabawne, wzruszające, pouczające i świetnie zrealizowane. Wpadające w ucho piosenki, świetne kostiumy i scenografia, ale przede wszystkim ogrom pasji wkładany w to, co przedstawiają. Aż by się chciało, żeby spektakl trafił gdzieś do repertuaru, by można go było zobaczyć jeszcze raz!

📢 Jedna z najpiękniejszych świątyń powstałych w XX w. w Europie - Kościół Świętego Rocha w Białymstoku. Zobacz i poznaj unikalną budowlę Bazylika pw. św. Rocha w Białymstoku to kościół rzymskokatolicki ufundowany jako pomnik Odzyskania Niepodległości. Przez wielu specjalistów uznawany jest za czołowy przykład modernizmu polskiego, ale i jedną z najwspanialszych budowli sakralnych XX wieku w Polsce, ale i w Europie.

📢 75-lecia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Dzień wydziału w wakacyjnej atmosferze. Zobacz zdjęcia 19 czerwca pracownicy oraz studenci integrowali się podczas Dnia Wydziału Mechanicznego. Rozmowy przy grillu oraz w strefie chilloutu. Prezentacja studenckich pojazdów oraz konkursy z nagrodami. Tak wyglądało spotkanie przed budynkiem przy Wiejskiej 45 C. Wydarzenie zorganizował Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej przy wsparciu władz wydziału. 📢 Konferencja "Bezpieczne wakacje 2024". Podlaskie służby meldują pełną gotowość, by zapewnić bezpieczny wypoczynek uczniów Będą kontrole autokarów wycieczkowych, miejsc wypoczynku, kąpielisk i punktów gastronomicznych. Podlaskie służby i instytucje meldują gotowość do czuwania nad bezpieczeństwem uczniów w czasie tegorocznych wakacji. Do dzieci i ich rodziców apelują o rozwagę.

📢 Nowe oferty pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Zobacz, kogo szuka do pracy prezydent i za ile? Jakie trzeba spełnić wymagania? Na przełomie wiosny i lata 2024 pojawiły się nowe ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. I to nie bynajmniej sezonowej. Komunikatywność, kreatywność, otwartość, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu. To między innym niektóre z wymagań, jakie oczekuje prezydent od kandydatów starających się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. 📢 Jagiellonia Białystok. Wiele się działo: od czeku na milion, przez pierwszy trening, po wspólne oglądanie losowania (zdjęcia) 19 czerwca był intensywnym dniem w Jagiellonii Białystok. Zespół mistrza Polski najpierw dostał solidny zastrzyk finansowy, później miał pierwszy po przerwie urlopowej trening, a na koniec wraz z kibicami obejrzał losowanie 2. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Nie próżnowali też działacze, którzy dopięli trzy transfery.

📢 Pieczurki zostały kurortem. Pierwsza białostocka tężnia solankowa już działa To pierwsza tężnia mokra zbudowana w Białymstoku. Wymyślili ją sami mieszkańcy - powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Jej łączny koszt to 654 tys. zł. W planach są już cztery kolejne tężnie. Część z nich stanie jeszcze w tym roku. 📢 Kradzież w kościele w Turośni Kościelnej. Małżeństwo z Łap zabrało relikwię bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Parze grozi 7,5 roku więzienia Policjanci z Łap zatrzymali małżeństwo, które z jednego z kościołów ukradło relikwiarz zawierający relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Mundurowi odzyskali również skradziony przedmiot. 40-latek i jego o cztery lata młodsza żona już usłyszeli zarzut kradzieży, oboje w warunkach recydywy. Teraz za swój czyn odpowiedzą przed sądem.

📢 Transfery. Lamine Diaby Fatiga i Maksymilian Stryjek piłkarzami Jagiellonii Są pierwsze transfery do Jagiellonii Białystok! Nowymi piłkarzami mistrza Polski zostali bramkarz Maksymilian Stryjek i napastnik Lamine Diaby-Fadiga. Polak i Francuz podpisali z Żółto-Czerwonymi dwuletnie kontrakty z opcją przedłużenia o kolejny rok. Wkrótce do Dumy Podlasia dołączy też Filip Wolski z Lecha Poznań.

📢 Legionella w bloku przy ul. Wiejskiej w Białymstoku. Mieszkańcy powinni unikać kąpieli pod prysznicem Stopień skażenia bakterią jest bardzo wysoki. Władze spółdzielni, do której należy blok, podjęły już działania zaradcze. Mieszkańcy natomiast muszą się liczyć z ograniczeniami w korzystaniu z ciepłej wody, które potrwają przez najbliższy tydzień. 📢 Dni Łap 2024. Wręczono nagrody burmistrza „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku”. Zobacz, co się działo W niedzielę 16 czerwca odbyły się Dni Łap. Wydarzenie zgromadziło bardzo dużą liczbę mieszkańców gminy i gości. Na przybyłe osoby czekały koncerty, występy taneczne, gra terenowa oraz wiele różnorodnych stoisk. Głównym punktem wieczoru był koncert zespołu MYSLOVITZ. Organizatorami wydarzenia byli burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski oraz Dom Kultury w Łapach. 📢 Śmiertelny wypadek na osiedlu Bema. 94-latka zginęła pod kołami śmieciarki. Prokuratura oskarżyła kierowcę pojazdu Podczas cofania potrącił 94-letnią pieszą. Seniorka zginęła na miejscu. - Do wypadku doszło z winy kierowcy śmieciarki, który nie zachował ostrożności i nie obserwował przedpola jazdy - stwierdziła prokuratura. Postawiła 41-letniemu mężczyźnie zarzut, a teraz skierowała sprawę do sądu. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

📢 Jagiellonia Białystok poznała rywala w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. W II rundzie zmierzy się z wygranym pary FK Poniewież - HJK Helsinki Jagiellonia Białystok zagra z w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów z wygranym pary FK Poniewież - HJK Helsinki. Pierwszy mecz odbędzie się 23 lub 24 lipca na wyjeździe, rewanż tydzień później w Białymstoku. Duma Podlasia mogła wylosować znacznie gorzej, a niezależnie od tego, kto wyjdzie zwycięsko z rywalizacji litewsko-fińskiej, rywale będą w zasięgu mistrzów Polski.

📢 Jagiellonia - Wisła Kraków 7 lipca w meczu o Superpuchar Polski. PZPN miał gdzieś zdanie mistrza kraju Departament Piłkarstwa Profesjonalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej wyznaczył na 7 lipca termin rozegrania meczu o Superpuchar Polski, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się z Wisłą Kraków. Futbolowa centrala kompletnie nie liczyła się z opinią podlaskiego klubu, któremu ta data koliduje z programem przygotowań do sezonu.

📢 60 lat po maturze. Absolwenci "Mechaniaka" odwiedzili swoją szkołę Dziesięciu absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych spotkało się w swojej szkole aby uczcić 60 rocznicę zdania matury. 📢 Ciągniki rolnicze Ursus i atrakcyjne BMW od komornika. Kuszą przede wszystkim ceną W najbliższym czasie w województwie podlaskim odbędą się licytacje komornicze między innymi sprzętu rolniczego i samochodów. Do kupienia będą między innymi cenione i poszukiwane Ursusy. Zobacz co oferują licytacje komornicze z województwa podlaskiego.

📢 Wakacyjna joga w Ogrodach Branickich. Będzie relaksująco i muzycznie. Przyjść i skorzystać może każdy chętny To będą wyjątkowe zajęcia, które pozwolą się zrelaksować i odpocząć. Od najbliższej niedzieli, 23 czerwca do końca wakacji w Dolnym Ogrodzie Pałacu Branickich (przy fosie) będą organizowane otwarte plenerowe zajęcia jogi, które poprowadzi Anna Chomczyk – Joginka w podróży. Patronem tej inicjatywy jest miasto Białystok. Pierwsze zajęcia odbędą się pod hasłem „Joga i ambient na Dzień Jogi”. Przyjść może każdy, niezależnie od stopnia zaawansowania.

📢 Nowa inwestycja Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Budimex wybuduje siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. W Dojlidach. Za prawie 40 mlm Firma Budimex zaprojektuje i wybuduje nową biurowiec przy ul. Wiewiórczej i Niedźwiedziej. Wartość inwestycji to prawie 40 mln zł. Inwestorem jest powiat białostocki. W budynku będzie się mieścił Powiatowy Urząd Pracy, a także mają się do niego przenieść biura paszportowe z ul. Bema. Powstanie też parking na 400 aut. Biurowiec stanie naprzeciwko dobudowanego skrzydła Starostwa Powiatowego przy ul. Borsuczej. 📢 Które państwo ma najsilniejsze lotnictwo wojskowe? Zobacz jak w rankingu wypada polska armia Portal Global Firepower co roku publikuje ranking armii świata. Można tam znaleźć także klasyfikację pod względem różnego rodzaju broni. Przedstawiamy czołówkę armii świata pod względem lotnictwa. Na czele rankingu są oczywiście największe potęgi militarne, ale są także niespodzianki. Zobacz jak w rankingu wypada Polska.

📢 Drożeje „najlepszy hotel w mieście”. Podwyżka w białostockiej izbie wytrzeźwień Do 400 złotych wzrośnie opłata za pobyt w białostockiej izbie wytrzeźwień. „Najlepszy hotel w mieście” – jak nazywana jest izba, do szczególnie dochodowych nie należy.

📢 Pierwszy dzień lata 2024. Kiedy zaczyna się kalendarzowe i astronomiczne lato? Poznaj tajemnice Nocy Kupały i związane z nią wierzenia Przez cały rok wyczekujemy promieni letniego słońca. To właśnie wtedy „ładujemy baterie” podczas wyjazdów czy krótkich wycieczek. Kiedy dokładnie rozpoczyna się kalendarzowe oraz astronomiczne lato, a także poznaj tajemnice słowiańskiego święta – Nocy Kupały. 📢 Białostockie pałace i pałacyki. Nie tylko Braniccy mieli rezydencję w stolicy Podlasia. Zobacz zdjęcia Pałac jest to reprezentacyjna budowla mieszkalna, rezydencja władcy czy osoby bardzo wpływowej. Z czasem (od XIX w.) mianem tym określano niekiedy budynek użyteczności publicznej (np. Pałac Kultury i Nauki). Pałace i pałacyki do dzisiaj stanowią dużą wartość historyczną jak i artystyczną.

📢 Budowa drogi S61. To trasa Via Baltica. Odcinek Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi Nieco ponad 65 proc. wynosi zaawansowanie rzeczowe prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o odcinek węzła Łomża Zachód do Kolna. Ruszyło betonowanie połączenia segmentów nawisowych mostu nad nurtem Narwi na budowanej obwodnicy Łomży. Tym samym oba brzegi rzeki zostały połączone obiektem o długości 1205 m, na razie w ciągu zachodniej jezdni drogi ekspresowej S61, która ma być udostępniona kierowcom do końca września bieżącego roku. 📢 XXXI Pielgrzymka z Białegostoku do Jabłecznej na uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego. Pątnicy pokonają około 200 km Trwa 31. Piesza Pielgrzymka z Białegostoku do Jabłecznej na uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego. Wczoraj (17.06) odwiedzili parafię św. Michała Archanioła w Orli. Pielgrzymi łącznie przejdą około 200 kilometrów.

📢 Wernisaż niezwykłej wystawy łączącej matkę i córkę. Zobacz kto przyszedł oglądać "Psa w tulipanach" i dowiedz się o czym jest wystawa Do 11 sierpnia w Centrum Ludwika Zamenhofa działającym przy Białostockim Ośrodku Kultury można oglądać wystawę "Pies w tulipanach". Jest interaktywna, skierowana do dzieci, ale i dorośli będą się świetnie bawić. Kanwą do jej powstania były wiersze Małgorzaty Sochoń, które na warsztat wzięła jej córka, Karolina Krot i stworzyła do nich serię obrazów i ciekawych instalacji artystycznych. Wernisaż wystawy odbył się w piątek, 14 czerwca. 📢 TBS powiększy swoje grunty. Miasto przekaże mu działkę przy ul. Marczukowskiej. Decyzję podejmą radni. Kiedyś miał być kościół Miasto przekazuje tereny pod budowę nowych mieszkań czynszowych. Nie na osiedlu TBS na Bacieczkach, ale przy ul. Marczukowskiej. Na działce, na której przed laty katolicka kuria metropolitarna planowa wybudować kościół. Teraz chce ją zbyć na rzecz swojej spółki komunalnej KTBS za cenę jej wartości określoną przez rzeczoznawcę na niemal 10 mln. Zgodę musi na to wydać rada miasta.

📢 Atak Chucka Norrisa, rzeka piwa na ulicy i ikarus-amfibia. Niecodzienne wydarzenia w Białymstoku sprzed lat W Białymstoku na przestrzeni lat nie brakowało niecodziennych wydarzeń, które do dziś mogą budzić zdziwienie, a czasem uśmiech. Pamiętacie wizytę Chucka Norrisa? A młoty pneumatyczne w białostockiej katedrze? To tylko niektóre ze zdarzeń, jakie zostały uwiecznione na zdjęciach naszych fotoreporterów. 📢 Krótkie cięcie najlepsze na lato! Czerwcowe metamorfozy u fryzjera. Nowe pomysły w praktyce Krótkie cięcie to odważna decyzja, ale tego lata zdecydowanie warto zaryzykować! Po wizycie u fryzjera nie będzie już zastanawiania się czy mąż łaskawie zauważy subtelną zmianę koloru. Taką metamorfozę zauważy na pewno! Krótkie fryzury mogą diametralnie odmienić kobietę. Popatrzcie na te zdjęcia.

📢 Oferty pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zobacz, kogo szuka marszałek. Dyrektora w swoim gabinecie już znalazł Komunikatywność, umiejętność organizacji i planowania pracy, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, samodzielność, pomysłowość, sumienność. To jedne z wielu wymagań oczekiwanych od kandydatów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Sprawdź kogo i do jakich zadań szuka marszałek. Znalazł już dyrektora w swoim gabinecie.

📢 Prof. Leon Bobrowski został Honorowym Profesorem Politechniki Białostockiej. Zobacz, co działo się podczas uroczystości Społeczność Politechnik Białostockiej postanowiła nadać tytuł Honorowego Profesora uczelni prof. Leonowi Bobrowskiemu. Uroczystość odbyła się w piątek (14 czerwca) na Wydziale Informatyki.

📢 Domy nad jeziorem na sprzedaż. Do kupienia urokliwe nieruchomości w Podlaskiem. Duży przekrój ofert! Domek nad jeziorem to marzenie wielu z nas. Sprawdziliśmy jakie oferty takich nieruchomości są obecnie dostępne w naszym regionie. Okazuje się, że jest ich całkiem sporo i są bardzo różnorodne. Ich ceny są rozbieżne, bo kształtują się już od mniej jak 200 tysięcy zł do aż powyżej miliona. Zobacz jak prezentują się domy nad wodą w naszym województwie. 📢 Znani absolwenci i znane absolwentki Liceum Plastycznego w Supraślu. Duża grupa uczniów "Plastyka" osiągnęła sukces. Wielu z nich znasz! Szkoła - symbol. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przez ponad 7 dekad funkcjonowania kształciło młodzież o wrażliwym i twórczym spojrzeniu na świat. Wielu absolwentów, którzy opuścili mury szkoły związało swoją przyszłość z malarstwem, ale nie tylko. Sprawdź kto ukończył tą wyjątkową szkołę.

📢 Budowa drogi S19. To obwodnica Białegostoku. Mieszkańcy Dobrzyniewa Dużego zbierają podpisy. Chcą dostępu do ekspresówki Drogowe kuriozum tuż za Białymstokiem. Nie dość, że realizowane już dwie drogi ekspresowe przebiegać będą przez gm. Dobrzyniewo Duże, to jeszcze spotkają się na wielkim węźle w Dobrzyniewo. Tyle, że mieszkańcy nie będą mieli wjazdu na niego, ani na ekspresówki. Nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Zbierają podpisy pod petycją do ministra infrastruktury. Zapowiadają, że jeśli drogowcy nie zmienią zdania, będą blokować drogę krajową 65. 📢 Jarmark Sztuki Ludowej Podlasia. Popularne wydarzenie w nowej odsłonie. Zobacz, co działo się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej Jarmarki sztuki ludowej Podlasia powracają w nowej odsłonie. Dawniej organizowane przed białostockim Ratuszem, natomiast w tym roku wydarzenie zostało przeniesione do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Przybyłe osoby mogą podziwiać i kupować tradycyjne rękodzieło i kulinarne specjały Podlasia oraz posłuchać muzyki ludowej.

📢 Zobacz jak w nocy wyglądają kontrowersyjne róże w ogrodzie Pałacu Branickich w Białymstoku. Podświetlone kwiaty prezentują się zjawiskowo W piątek (14.06) po raz pierwszy została kontrowersyjna instalacja "Królewskie róże", która ustawiona została w ogrodzie Pałacu Branickich. Wielkie sztuczne kwiaty od razu wzbudziły wiele dyskusji co do ich atrakcyjności. Jednym się podobają, drugim nie. Dodatkowo okazało się, że instalacja stanęła nielegalnie. Przyznać jednak trzeba, że róże w nocy prezentują się interesująco. Sprawdźcie! 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Stereotypowe myślenie o rolnikach to podstawa, jeśli chcesz zrobić mema na ich temat. W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem?

📢 Rolnicy.Podlasie. Jest beton to i są nowe problemy. Andrzejowi praca pali się w rękach Andrzej pokazuje hejterom miejsce w szeregu i udowadnia, że ciężkiej pracy się nie boi. Nie szukał wymówek ani pomocników tylko sam złapał za miotłę i walczył z nowym problemem. Okazuje się że pojawienie się betonu na podwórku przysporzyło mu nowych obowiązków. 📢 Światowy Dzień Krwiodawcy to święto tych, którzy pomoc mają we krwi. Podczas podlaskich obchodów uhonorowano najbardziej zasłużonych dawców Były medale, wyróżnienia i podziękowania. W piątek (14 czerwca) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim uroczyście świętowano Światowy Dzień Krwiodawcy. 📢 Rolnicy. Podlasie. Gienek Onopiuk z dawnych lat. Jak wyglądał zanim stał się sławny? Dawno dawno temu temu Gienek Onopiuk żył sobie spokojnie w Plutyczach i nikt nie przypuszczał, że wkrótce stanie się jednym z najpopularniejszych rolników. Czy pamiętacie jak wyglądał kilka lat temu, gdy dopiero rozpoczynał swoją przygodę z telewizją? Nasza dziennikarka odwiedziła go jako jedna z pierwszych, niedługo po rozpoczęciu emisji serialu. Zobaczcie, jak ją przyjął i jak wtedy wyglądało gospodarstwo największej gwiazdy programu Rolnicy.Podlasie.

📢 Wojsko jak market budowlany! Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego to gratka dla planujących remont lub budowę domu! Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego z pewnością trafi w gusta osób planujących remont domu lub jego budowę. Najnowsze licytacje AMW dotyczą materiałów budowlanych, elektrycznych, biurowych, sanitarnych, a także różnych narzędzi. Wszystkie produkty zostały wystawione na sprzedaż w bardzo atrakcyjnych cenach. Zobaczcie co tym razem sprzedaje wojsko. 📢 Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już 14 czerwca! Ostatnia szansa, by kupić tanie wojskowe pojazdy Agencja Mienia Wojskowego rozpocznie przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy już 14 czerwca. To ostatnia okazja, aby zapoznać się z olbrzymią ofertą różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW pojawią się m.in. stary, lubliny, czy honkery. Wisienką na torcie będzie równiarka samojezdna D-557-I za 24 tys. zł. Sprawdźcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 S61 i S19. Budowa tras ekspresowych w województwie podlaskiem. Oto stan prac u progu lata 2024 Na niespełna połowę czerwca 2024 roku w systemie "Projektuj i buduj" realizowane są dwie drogi ekspresowe – S61 oraz S19. Ponadto w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic" powstają także obwodnice Suchowoli i Sztabina. Jeszcze w III kwartale tego roku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zamierza uzyskać przejezdność po jednej jezdni na końcowym odcinku S61 Łomża Zachód – węzeł Kolno, czyli obwodnicy Łomży. 📢 "Królewskie róże" w ogrodach Pałacu Branickich. Podświetlana instalacja to część Festiwalu Barokowe Ogrody Sztuki W ogrodach Pałacu Branickich w Białymstoku rozpoczął się montaż olbrzymich sztucznych kwiatów, które nocą będą podświetlane.

📢 Wręczenie dyplomów doktorów nauki i doktorów habilitowanych nauk na UMB Podczas uroczystego posiedzenia Senatu UMB wręczono dyplomy doktorów nauki i doktorów habilitowanych nauk

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika i Tomek z Pokaniewa na Podlaskim Święcie Sera. Mówili o unikatowym produkcie Monika i Tomek z Pokaniewa, bohaterzy serialu Rolnicy. Podlasie, od niedawana zajmują się produkcją sera. Popularni rolnicy odwiedzili Podlaskie Święto Sera, gdzie zdobywali wiedzę na temat produktów, a także opowiedzieli o unikatowym mleku z ich gospodarstwa. Zobaczcie co robili Monika i Tomek w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie 📢 Budowa drogi S19. Białystok Zachód-Krynice. To fragment trasy Via Carpatia i zachodnio-północna obwodnica Białegostoku. Zobacz, postęp prac. 15 proc. sumy kontraktowej wynosi zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac przy budowie pierwszego odcinka S19 n północny zachód od Białegostoku. To fragment od Krynic do węzła Białystok Zachód (dawniej Choroszcz). To na nim budowany fragment szlaku Via Carpatia będzie przebiegać nad trasą S8 Białystok-Warszawa. Roboty drogowe rozpoczęły się w połowie marca 2024 roku i bardzo szybko posuwają się do przodu. Zobacz postęp prac.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Zajrzyj do domu Władysław Kosiniaka-Kamysza i Pauliny Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i niedawno powitał na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszkał malutki synek ministra.

📢 Rolnicy. Podlasie. Monika z Pokaniewa znowu pokazała się w przepięknej odsłonie. Zobacz zdjęcie bohaterki serialu Monika z Pokaniewa to jedna z bardziej lubianych bohaterek serialu Rolnicy. Podlasie. Rolniczka co jakiś czas wrzuca na swój profil nowe zdjęcie w pełnym profesjonalnym makijażu, czym wzbudza zachwyt wśród licznego grona fanów. Zobacz jak ostatnio zaprezentowała się Monika

📢 Ostatnia szansa na kupno tanich pojazdów wojskowych. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż ciężarówek, ciągników i terenówek Przetarg na ciągniki, przyczepy, samochody terenowe i ciężarowe oraz na motorówki od Agencji Mienia Wojskowego już na początku czerwca. Trzeba się spieszyć, aby nie przegapić takiej okazji. Sprzęt od wojska zawsze rozchodzi się się jak ciepłe bułeczki. A od dawna armia nie oferowała tak ciekawego asortymentu. Rodzynkiem na najbliższej aukcji AMW jest policyjna motorówka na przyczepie, którą kupimy za 15 tys. zł.! Sprawdźcie czerwcowe przetargi AMW.

📢 Droga ekspresowa S61. Budowa odcinka Łomża Zachód-Kolno. To obwodnica Łomży. Trwa wyścig z czasem. Zobacz postęp prac na trasie Via Baltica Finansowe ponad 65,40 proc., rzeczowe ponad 61 proc. - tyle wynosi zaawansowanie prac - według informacji na stronie kontraktu - na budowie ostatniego fragmenty trasy Via Baltica. To 13 kilometrowy odcinek Łomża Zachód-Kolno z ponad kilometrową estakadą nad doliną Narwi. Obwodnica Łomży ma być przejezdna (jedna nitka) w III kwartale 2024 roku. 📢 Najnowsze okazje od AMW. Wojsko wyprzedaje kosiarki i sprzęt do ogrodu w niskich cenach! Agencja Mienia wojskowego wciąż ogłasza nowe przetargi na używany sprzęt. Propozycji jest mnóstwo, ale obok sprzętu typowo wojskowego można trafić na prawdziwe okazje, np kosiarki-traktorki czy sprzęt ogrodniczy. Nie brakuje również propozycji zakupu narzędzi czy maszyn rolniczych. Ceny są niezwykle okazyjne.

📢 Wielu białostoczan odwiedziło w sobotę Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach. Zobacz co można było kupić To była wyjątkowo udana sobota na Czarciej Polanie. Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego w Kiermusach jak zwykle przyciągnął wielu odwiedzających, a wśród nich i tych kupujących, i sprzedających. Nie zabrakło pasjonatów, którzy o starociach wiedzą wszystko, ale też kolekcjonerów, którzy potrafią podczas takich jarmarków wyszukać prawdziwe perełki.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

