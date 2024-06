Dni Miasta Białegostoku. Na Rynku Kościuszki wystąpi Kuba Szmajkowski, zespół Enej i Margaret

Od 21 do 23 czerwca mieszkańcy Białegostoku będą świętować dni swojego miasta. Będą koncerty, wystawy, pikniki, warsztaty, a nawet turniej szachowy.

- Zachęcam mieszkańców do wspólnego świętowania. Dołączcie do nas, aby uczcić to wyjątkowe święto -mówił podczas środowej konferencji prasowej Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.