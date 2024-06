Akcja "Bo płynie w nas życie". W ostatni weekend czerwca białostoczanie będą mogli podzielić się bezcennym darem krwi

Podlascy krwiodawcy mają się czym chwalić. Ubiegły rok był bowiem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku rekordowy pod względem ilości oddanej krwi i jej składników. W 2023 r. odbyło się tu aż 79940 donacji krwi i jej składników. RCKiK jest również nadal ogólnopolskim liderem w ilości donacji na 1000 mieszkańców. W ubiegłym roku były to ponad 52 donacje na 1000 mieszkańców, przy średniej krajowej poniżej 40 donacji na 1000 mieszkańców.

To codzienne zaangażowanie krwiodawców w pomoc drugiemu człowiekowi sprawia, że nie ma się co dziwić, że wielkim zainteresowaniem cieszą się różnego rodzaju akcje, podczas których krew oddawana jest "w terenie". Tego typu wydarzenie to przykładowo "Bo płynie w nas życie", akcja firm Viking Point, Unikat Outlet oraz JAMA-m Wszystko, objęta patronatem medialnym "Kuriera Porannego" i "Gazety Współczesnej".

Za akcję "Bo płynie w nas życie", 14 czerwca tego roku, podczas podlaskich obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy, do firm Viking Point, Unikat Outlet oraz JAMA-m Wszystko, trafiło specjalne wyróżnienie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Kryształowy Dyplom.

Już 29 czerwca na parkingu przed lokalem (ul. Zwycięstwa 10), w godz. 9.00-13.30, odbędzie się trzecia odsłona akcji.

- Lubimy pomagać i motywować do tej pomocy innych. I serducho się raduje, gdy dzięki nam pojawiają się osoby, które decydują się oddać krew po raz pierwszy. Dlatego czekamy na kolejną edycję akcji z niecierpliwością - - podkreśla Katarzyna Dudel, pełnomocnik firmy Unikat Outlet i JAMA-m Wszystko.