Sadzonka dla życia. Lasy Państwowe nagradzają honorowych krwiodawców

„Sadzonka dla życia” to cykliczna akcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Każdy, kto tego dnia oddał krew lub jej składniki otrzymał sadzonkę. Do rozdania były świerki, graby i lipy oraz krzewy: berberysy i pigwowce – w sumie w białostockiej akcji przygotowano 300 sadzonek, a w całym województwie – aż 800. A ci spośród krwiodawców, którzy nie maja ogródka lub działki, mogli zdecydować się na notes, zapachowa szyszkę do samochodu czy maleńki słoiczek miodu. Podobne akcje w czwartek odbyły się również Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Łomży, Suwałkach.

– W ten sposób dziękujemy i wyrażamy swoje uznanie dawcom – podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami Cezary Świstak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

A prof. Piotr Radziwon, dyrektor RCKiK, przyznał, że takie akcje zawsze go bardzo cieszą.