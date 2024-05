Juwenalia 2024 w Białymstoku rozpoczęte. Parada studentów przed Teatrem Dramatycznym. Przez miasto przeszedł barwny i głośny pochód

Tradycyjnie, głośną i barwną paradą, białostoccy studenci rozpoczęli tegoroczne Juwenalia - dwudniowe święto społeczności akademickiej. Młodzi ludzie, w kolorowych, często bardzo kreatywnych przebraniach, przy dźwiękach muzyki ruszyli popołudniu sprzed Teatru Dramatycznego prosto na kampus Politechniki Białostockiej.

- Jak zwykle Juwenalia zaczynamy od parady studenckiej, podczas której ulicami miasta zmierzamy na Kampus Politechniki Białostockiej. A tam studentów czeka dużo koncertów i cztery strefy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Staraliśmy się przygotować w taki sposób, by dotrzeć do każdego mieszkańca naszego miasta i regionu. By na Juwenaliach mogli bawić się nie tylko studenci, ale wszyscy, i starsi i młodsi - przyznaje Emilia Ramatowska, koordynator główny Juwenaliów.