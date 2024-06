Światowy Dzień Krwiodawcy to święto tych, którzy pomoc mają we krwi. Podczas podlaskich obchodów uhonorowano najbardziej zasłużonych dawców

Co roku 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to zostało zainaugurowane przez Światową Organizację Zdrowia, aby podnosić świadomość w zakresie potrzeby oddawania krwi i jej składników, podkreślić kluczowy wkład Honorowych Dawców Krwi, a także by wspierać działalność związaną z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa.

W ramach podlaskich obchodów tego święta w piątek tym, którzy decydują się dzielić regularnie tym bezcennym darem, wręczono Odznaki Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Otrzymało je w sumie 40 dawców, którzy oddali min. 40 l krwi pełnej.