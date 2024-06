Pierwsza edycja ciekawego jarmarku

Jarmark na Górze Zamkowej nawiązuje do dziedzictwa Aleksandra i Grzegorza Chodkiewiczów, którzy byli inicjatorami powstania Gródka, jednego z najstarszych ośrodków osiedleńczych na Podlasiu. To właśnie w samym centrum Gródka stał drewniany zamek, po którym pozostała dziś tylko nazwa miejsca “Góra Zamkowa”. Potencjał tego miejsca, a także bogata historia skłaniają nas do podjęcia tam szerszej, wysokojakościowej działalności kulturalnej.

Zobacz co się działo na jarmarku i kto tam był: