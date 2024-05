Nowa wieża widokowa w Gródku i inne atrakcje. Kolejny punkt na turystycznej mapie Podlasia. Zobacz zdjęcia

Początki osadnictwa na terenie dzisiejszego Gródka sięgają prawdopodobnie XI-XII wieku. Znajdował się tu ważny gród obronny, ulokowany na szlaku Grodno-Bielsk-Drohiczyn. Został on jednak zniszczony w połowie XIII wieku. W XV wieku na górce na łąkach stał zamek związany z rodem Chodkiewiczów. Rozwój Gródka nastąpił dopiero w XV wieku.

Za zasługi w wojnie trzynastoletniej, nadaniem króla Kazimierza Jagiellończyka, dobra między Narwią a Supraślą przeszły we władanie Iwana Chodkiewicza - pierwszego wielkiego właściciela Gródka. Po śmierci Iwana ziemie te objął syn Aleksander. Stworzył on tutaj swoją główną rezydencję i ufundował monaster, który został wkrótce przeniesiony do Supraśla. Zbudował drewniany zamek i cerkiew św. Jana Teologa.