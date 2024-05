Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Nie było chętnych do pomysłu na przyszłość terenu przy centrum przesiadkowym. Tam, gdzie było CH Park

Budowa węzła intermodalnego została ukończona 8 maja. Ostatnim akordem było otwarcie miejskiego tunelu pieszo-rowerowego pod torami stacji PKP Białystok. Zastąpił on słynną niebieską kładkę, którą przez lata białostoczanie i przyjezdni pokonywali tory, by dostać się na ul. Kolejową lub św. Rocha. Poza budową podziemnej przeprawy w ramach budowy węzła intermodalnego przebudowano:

Zielony parking w centrum Białegostoku

Całość inwestycji kosztowała 212 mln złotych, z czego 154,6 to unijne dofinansowanie. Dzień po otwarciu ostatniej części węzła, miasto ogłosiło przetarg na zagospodarowanie terenu w pobliżu wejścia do tunelu pieszo-rowerowego. To obszar o powierzchni 6200 metrów kwadratowych, gdzie przed laty znajdowało się CH Park. W ramach usługi należało: