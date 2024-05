Węzeł Intermodalny w Białymstoku gotowy. Kiedyś tu było Centrum Handlowe „Park”. Co powstanie w jego miejscu?

Centrum Handlowe „Park” ostatecznie zniknęło przy okazji budowy przejścia podziemnego pod torami kolejowymi białostockiego dworca PKP. Przejścia oddano właśnie do użytku, ale teren po centrum pozostał niezagospodarowany. Jedynie został splantowany, zasiano tu też trawę.

Było centrum Park. Będzie parking

Do zagospodarowania jest 6200 metrów kwadratowych terenu między zejściami do tunelu od strony centrum a także ulicami św. Rocha i Bohaterów Monte Cassino. To trapez, jaki pozostał właśnie po Centrum Handlowym „Park”.