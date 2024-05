Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów

Węzeł intermodalny to nie tylko tunel pod torami

Zadaszenia do tunelu oddzielnie

W ramach inwestycji wykonano zadaszenia pochylni prowadzących do przejścia podziemnego w formie łuków ram stalowych pokrytych specjalnym szkłem. Łączna waga konstrukcji stalowej zadaszenia to ok. 70 ton, a powierzchnia szkła użytego do wykonania zadaszenia – ok. 1750 m2, co odpowiada wielkości czterech boisk do koszykówki.