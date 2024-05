Trenerzy po meczu Piast - Jagiellonia (1:1). Adrian Siemieniec: Jesteśmy zadowoleni z punktu

Oto pomeczowe wypowiedzi szkoleniowców Piasta i Jagiellonii:

ADRIAN SIEMIENIEC (Jagiellonia): Dziękuję zawodnikom za poświęcenie i grę do końca. Słowa uznania także dla kibiców za fantastyczne wsparcie w meczu wyjazdowym.

Za nami trudne spotkanie. Widać było, że Piast jest w dobrym momencie. Zawsze trudno gra się przeciwko temu zespołowi, niełatwo jest o kreowanie sytuacji. Piast jest silny pod kątem organizacji gry, a także mentalnie. Indywidualnie ich zawodnicy też prezentują dużą jakość. Mam wrażenie, że mieliśmy trochę problemów strukturalnych z budowaniem ataku. Potrzebujemy jednak szerszej analizy, z czego wynikały dziś nasze problemy z kreowaniem sytuacji.

Finalnie jesteśmy zadowoleni z tego punktu, a teraz czeka nas ostatnie spotkanie w sezonie u siebie. Chcemy jak najlepiej do niego przygotować się. To niesamowity chichot losu, że w najbliższą sobotę będę miał okazję zagrać przeciwko swojemu przyjacielowi w tak ważnym meczu. Przyjaźnimy się z Dawidem Szulczkiem, ale także obaj jesteśmy profesjonalistami. Zarówno Jagiellonia, jak i Warta z pewnością zrobią wszystko, aby rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Oba zespoły mają swoje cele.