Most na rzece Białej w Fastach. Obiekt czeka remont. Za 11 mln zł. Ale trwa spór o to, kto go sfinansuje. wal

W roku 2023, po kolejnym przeglądzie, nośność mostu obniżono do 8 ton T.Maleta Zobacz galerię (2 zdjęcia)

11 mln ma kosztować demontaż ponad 50-letniego mostu i budowa nowego obiektu na rzece Białej w Fastach. Tak wynika z wyniku przetargu. Ale umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana. Trwa impas w sporze o to, kto pokryje koszty inwestycji. I to niecałe, bo 60 procent wykłada rządowy fundusz drogowy. O pozostałe 40 proc. toczy się batalia między powiatem białostockim, który zarządza mostem na drodze powiatowej, a gminą Dobrzyniewo Duże, na terenie której znajduje się obiekt. Ta ostatnia nie chce się zgodzić, by samorządy pokryły koszty po połowie. Z kolei starostwo powiatowe nie zamierza odstąpić od tego warunku.