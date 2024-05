Wasilków. Burmistrz już z wyższym wynagrodzeniem, a radni z wyższymi dietami Andrzej Matys

7 maja - podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie IX kadencji zostały zaprzysiężone nowe władze Wasilkowa wybrane na lata 2024-2029. Tydzień później radni przegłosowali podwyżkę wynagrodzenia burmistrza, swoich diet i nowych stawek kar za nieusprawiedliwioną nieobecność. Urząd Miejski Wasilków Zobacz galerię (18 zdjęć)

Na sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie radni podnieśli diety aż o 30 proc., a wynagrodzenie burmistrza do maksymalnego. Dodam, że aż dziewięcioro radnych to nowo wybrani, którzy jeszcze na nic nie zapracowali, żeby sobie wynagrodzenie podnosić – napisała do redakcji czytelniczka (dane do wiadomości redakcji).