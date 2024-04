Samorządy w 2024: Takie będą wynagrodzenia radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Podlaskiem

Samorząd 2024. Ile zarabia prezydent, burmistrz, wójt, radny

Poza tym ważna jest również ustalana w ustawie budżetowej tzw. kwota bazowa - dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. To właśnie ona jest podstawą do wyliczania konkretnych wynagrodzeń. Wartość kwoty bazowej może być aktualizowana co roku, ale przez ostatnie lata nie zmieniano jej, więc wynosi 1789,42 zł.

Ostatecznie jednak stawki pensji - radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – zależą od indywidualnych decyzji poszczególnych samorządów..

