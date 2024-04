Koniec sezonu grzewczego w Białymstoku. Administratorzy wyłączają ogrzewanie w blokach, a dostawca ciepła podnosi od maja jego cenę

- Uśredniony wzrost opłat netto dla odbiorców końcowych Enei Ciepło po wprowadzeniu zmiany taryfy dla ciepła wyniesie + 4,94 proc. w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy – wyjaśnia Łukasz Wróblewski, z biura prasowego Enei Ciepło.

Czytaj też: Ostatni relikt nacjonalizacji MPEC-u

Przypomina, że taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który kieruje się zasadą równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców. To on ją akceptuje i decyduje o ostatecznym poziomie wzrostu taryfy.



- Nowe ceny referencyjne dla jednostek kogeneracji opalanych poszczególnymi rodzajami paliw kopalnych kształtują się na poziomie zbliżonym do ostatnio obowiązujących, natomiast cena referencyjna dla jednostek kogeneracji stanowiących OZE jest o 19 proc. wyższa od ostatnio stosowanej – informuje Łukasz Wróblewski.

Dodaje, że ciepło w Elektrociepłowni Białystok wytwarzane jest w kogeneracji w trzech blokach energetycznych, z których jeden zasilany jest z dwóch kotłów opalanych biomasą, a pozostałe z kotłów opalanych węglem kamiennym.