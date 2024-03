Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie otrzymują rekompensat za preferencyjne stawki ciepła. Zaległości idą w setki tysięcy złotych

Wysokość wnioskowanego wyrównania zależy od ilości sprzedanego w danym miesiącu ciepła oraz systemu para/woda i waha się w większości przypadków od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych.

Problem z wypłatą środków potwierdza również prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim.

Liczymy na to, że te środki wpłyną prędzej czy później. Zaległości są od początku roku, na tę chwilę są to dwa miesiące. Są to setki tysięcy złotych. Na tę chwilę nie odczuwamy braku środków, mamy zapasy gotówkowe, jednak w innych firmach może być różnie - informuje prezes bielskiego MPEC-u Jerzy Krassowski.