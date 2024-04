Jagiellonia - Pogoń Szczecin 2:2. Mogło być pięknie, a jest mały kroczek Jagiellonii do mistrzostwa

Świadomość, że trzy punkty zdobyte w piątek otworzą już bardzo szeroko drzwi do mistrzostwa Polski nie sparaliżowała poczynań Żółto-Czerwonych. Jaga ze znanym w tym sezonie rozmachem konstruowała akcje. W pierwszym kwadransie przynajmniej jedna z kilku okazji powinna zakończyć się golem. Najdogodniejszą sytuację w trzeciej minucie zmarnował Afimico Pululu, który po podaniu Hansena spudłował z kilkunastu metrów.

Jagiellonia przystąpiła do meczu w najmocniejszym składzie, a więc także z powracającym za pauzę za karki Adrianem Dieguezem.

Jagiellonia - Pogoń Szczecin 2:2. Mały krok Jagi do mistrzostwa

Ale gospodarze jeszcze przed przerwą zdołali wyjść na prowadzenie. Do remisu doprowadził po akcji Nene Pululu, a w 45 minucie po dokładnym dośrodkowaniu Bartłomieja Wdowika bramkę po strzale głową dołożył Jesus Imaz.

Jagiellonia - Pogoń Szczecin 2:2. Słaba druga połowa meczu Jagiellonii

W drugiej połowie to jednak lepiej prezentowała się Pogoń, co dosyć szybko udokumentowała. Po rzucie rożnym i małym zamieszaniu w polu karnym z bliskiej odległości piłkę do bramki wpakował Léo Borges.