W Podlaskiem rodzice i opiekunowie złożyli 46 tysięcy wniosków o 800 plus

Obecnie ZUS wypłaca świadczenia wychowawcze przyznane na bieżący okres świadczeniowy, co potrwa do końca maja. Natomiast od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie na nowy okres 2024/2025, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku.

Jedna trzecia wniosków już złożona

W Podlaskiem rodzice i opiekunowie przesłali dotychczas ponad 46 tys. elektronicznych wniosków o 800 plus. Najwięcej dokumentów wpłynęło od mieszkańców Białegostoku - 14 tys. oraz z powiatu białostockiego - 6,8 tys. i Suwałk -2,7 tys. wniosków.

Tyle wniosków o świadczenie wychowawcze na okres 2024/2025 (od 01.02 do 15.02) złożyli Podlasianie:

Województwo/powiat/gmina Liczba złożonych wniosków PODLASKIE 46 293 AUGUSTOWSKI 1 903 AUGUSTÓW 1 143 BIAŁOSTOCKI 6 787 BIAŁYSTOK 14 012 BIELSKI

1 930

GRAJEWSKI



1 611

HAJNOWSKI



1 378

KOLNEŃSKI



1 159

ŁOMŻA



2 285

ŁOMŻYŃSKI



2 031

MONIECKI



1 295

SEJNEŃSKI



609

SIEMIATYCKI



1 240

SOKÓLSKI



2 113

SUWALSKI



1 818

SUWAŁKI



2 743

WYSOKOMAZOWIECKI



1 756

ZAMBROWSKI



1 623

- Chcąc zachować ciągłość wypłaty świadczenia i otrzymać je w czerwcu, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia. Jeśli formularz zostanie złożony w maju, wówczas świadczenie zostanie wypłacone do końca lipca, z wyrównaniem od czerwca. Składając wniosek w czerwcu, rodzic otrzyma świadczenie z wyrównaniem od tego miesiąca do końca sierpnia. Natomiast, jeśli wniosek wpłynie po terminie, czyli po 30 czerwca bieżącego roku 800 plus będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.