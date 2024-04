Żywno: Żeby pomóc przedsiębiorcom z pogranicza trzeba otworzyć choć jedno przejście

Ponieważ po październikowych wyborach nic się w tej kwestii nie zmieniło, wicemarszałek Żytno zapewnił, że popiera apel podlaskich przedsiębiorców, by otworzyć przejście drogowe albo w Kuźnicy, albo w Bobrownikach: - Kuźnica wydaje się bezpieczniejsza, bo nawet ze względu na kryzys humanitarny na granicy, w okolicach Kuźnicy nie ma tylu przekroczeń zielonej granicy, co w okolicach Bobrownik. Powtórzę, jedno z nich powinno zostać otwarte lub zamknijmy przejścia na całej granicy – podkreślił Maciej Żywno i zauważył: - Utrzymywanie stanu obecnego jest względem naszych, podlaskich przedsiębiorców nieuczciwe.

- Jeszcze w kampanii wyborczej mówiłem, że zamknięcie przejść granicznych z Białorusią musi być konsekwentne. Czyli, albo zamykamy wszystkie przejścia także w województwie lubelskim (np. Terespol) i porozumiewamy się w tej kwestii z Litwą (gdzie normalny ruch graniczny też funkcjonuje). Wtedy będzie to narzędzie wpływu na reżim białoruski albo symetrycznie otwieramy choć jedno drogowe przejście graniczne w Podlaskiem – tłumaczył Maciej Żywno dodając, że przejścia są nieczynne zbyt długo (najpierw Covid, a potem kryzys na granicy), a to dla regionalnego biznesu duży problem.

Przed białostockim biurem Polski 2050 Szymona Hołowni w czwartek (25.04) podlascy przedsiębiorcy zorganizowali konferencję. Apelowali do marszałków Sejmu i Senatu, by swoimi działaniami doprowadzili…

Według Macieja Żywno, życie pokazało, że działania, które robił rząd PiS i obecny są niewystarczające. Jego zdaniem, to nie są żarty, które powodują, że z pomocą można czekać kolejny rok, bo firmy działające przy granicy polsko-białoruskiej potrzebują jej teraz.

Ponadto zapewnił, że będzie monitorował działania wojewody podlaskiego w sprawie kontynuacji wypłat dla przedsiębiorców z terenów przygranicznych i oraz to, jak szybko wojewoda (jako przedstawiciel rządu) uzyskuje fundusze z budżetowej rezerwy celowej na kolejne rekompensaty. - Te środki muszą być, żeby firmy mogły przetrwać, ponieważ nie wiadomo jak długo ów stan zawieszenia będzie trwał – oświadczył.

- Ze swej strony przygotowałem interwencję senatorską w tej sprawie, złożę oświadczenie podczas obrad Senacie i będę rozmawiał z szefem MSWiA, by rozważył model choćby częściowego uruchomienia tych przejść. Choćby po to, żeby sprawdzić one będą funkcjonowały – zapowiedział Maciej Żywno.