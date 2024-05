Są nie tylko wycieńczeni, ale także z urazami. Z każdą falą migracji do szpitali trafiają nowi pacjenci

Dodaje jednak, że w tym roku, do 15 kwietnia pomocy medycznej udzielono w sumie 109 cudzoziemcom. Od sierpnia 2021 r. na SOR trafiło 1088 osób, a karetka wyjeżdżała do migrantów przy granicy 918 razy. Większość osób, potrzebujących pomocy medycznej, prosto z granicy polsko-białoruskiej bądź lasu trafia do szpitala w Hajnówce.

- Jak w całym ubiegłym roku trafiło do nas 180 pacjentów, będących migrantami, tak do końca marca tego roku było ich już prawie 90 - mówi Tomasz Musiuk.

Czasem jednak pacjenci odsyłani są do innej placówki - najczęściej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. A niepełnoletni - do UDSK.

Do UDSK trafiło dziecko, które obywatelka Erytrei urodziła na granicy. Najpierw jednak matkę z noworodkiem straż graniczna przywiozła właśnie do hajnowskiej placówki.

- Dziecko trafiło do nas w stanie średnim, wychłodzone. Mama była w stanie dobrym, ale obojgu stan się polepszył - zapewnia dr Musiuk.

Do Hajnówki - jak podaje SG - trafiły też dwie kobiety w ciąży, które pod koniec ubiegłego i na początku tego tygodnia nieopodal granicy odnaleźli funkcjonariusze.