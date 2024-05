Podlaskie Sploty wracają! Zobacz co będzie się działo podczas tej edycji. Nie zabraknie atrakcji dla dorosłych i dla dzieci

Co roku chcemy się rozwijać i myśleć o tym by ten projekt funkcjonował w różnych kontekstach - podsumowuje Krystyna Kunicka z PIK, koordynatorka projektu. - W tym roku chcieliśmy szczególnie zwrócić uwagę na piękne tkaniny, jakimi są kilimy. Chcemy pokazać, że użyteczność tkaniny tradycyjnej we współczesnym świecie jest ciągle żywa. I, że możemy zmieniać jej kontekst czy sposób użycia.