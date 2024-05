Program Bardzo Młoda Kultura w Podlaskim Instytucie Kultury. Michał Heller szkolił młodych fotografów

W sobotę (11 maja) uczestnicy zorganizowanego w Podlaskim Instytucie Kultury szkolenia zgłębiali zagadnienia fotograficzne, które w praktyce ułatwią robienie zdjęć telefonem. Spotkanie prowadził Michał Heller.

Fotografik podkreślał, że telefon jest tym urządzeniem, które zawsze mamy pod ręką i często wykorzystujemy do obrazowania świata.

– Telefon umożliwia robienie zdjęć, przy użyciu tylko jednego akcesorium, co w świecie fotografii jest ewenementem. Jeżeli znamy narzędzie i mamy jego świadomość to możemy sprawić, że te wszystkie ograniczenia, które początkowo wydają się tym przysłowiowym „mniej”, mogą dać nam „więcej” – mówił. – Telefon sprawia, że fotografia staje się jeszcze bardziej egalitarna niż była, zanim go wynaleziono. Ale trzeba mieć świadomość, że jest to bardzo ograniczone urządzenie i należ go używać tylko w określonych celach. Aparat nigdy nie będzie konkurował z telefonem, gdyż jest to inne narzędzie, służące do czegoś innego – dodał fotograf.