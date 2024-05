Maj w Podlaskim Instytucie Kultury. Będą wystawy, spektakle i dużo więcej. Warto też wziąć udział w konkursie i zgłosić się do przeglądu

Maj w Podlaskim Instytucie Kultury zapowiada się wyjątkowo. Nie zabraknie czegoś dla miłośników teatru czy malarstwa. Ale w tym miesiącu końca dobiegają również terminy różnych konkursów, które promują artystów działających na różnych polach. Zobaczcie co się będzie działo i gdzie warto wybrać się razem z PIK-iem.

Aktorzy Teatru Klasyki Polskiej po raz pierwszy zagrają w Białymstoku i to już niebawem

Już 8 i 9 maja, o godz. 19 w białostockim Kinie TON będziemy mogli zobaczyć dwa wyjątkowe spektakle ,,Król i caryca” w reżyserii Jerzego Zelnika oraz ,,Śluby Panieńskie’’ w reżyserii Lidii Sadowej. W sztukach cieszących się świetnymi recenzjami widzów wystąpią m.in: Marta Dylewska,

Jerzy Zelnik,

Leszek Zduń,

Ksawery Szlenkier

czy Maciej Wyczański. Teatr Klasyki Polskiej studiuje i wystawia najwybitniejsze polskie dramaty oraz adaptacje arcydzieł polskiej literatury dawnej, zgodnie z ich literą i duchem, w oparciu o rzetelny warsztat i we współpracy z wybitnymi twórcami teatru. Jedną z form działalności Teatru Klasyki Polskiej są objazdy po kraju oraz zagraniczne tournée, adresowane przede wszystkim do rozsianej po świecie Polonii. Celem działań instytucji jest integracja wspólnot, wzmacnianie ich tożsamości poprzez przypominanie bogactwa melodii polskiego języka, historii i zwyczajów. Teatr Klasyki Polskiej to nowa, wielka szansa dla widzów na kontakt z arcydziełami rodzimej literatury, dla inwestorów i mecenasów – na stworzenie polskiej marki teatralnej o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu.

Pierwszego dnia, czyli 8 maja zobaczymy spektakl „Król i caryca” powstał na podstawie wyboru korespondencji carycy Katarzyny i króla Stanisława Augusta. Sztuka ukazuje psychologiczny i emocjonalny portret byłych kochanków, którzy pod płaszczykiem utrzymywanych ciągle siostrzano-braterskich relacji, prowadzą dyplomatyczną wojnę o sprzeczne narodowe dążenia i cele. Jak to się wszystko potoczy? Warto sprawdzić. Z kolei 9 maja czekają nas "Śluby panieńskie" czyli "Magnetyzm serca". To jedna z najbardziej lubianych komedii Aleksandra Fredry. Ponadczasowa, napisana prawie dwieście lat temu, a jakby dzisiaj, najpóźniej wczoraj. Swoją aktualność zawdzięcza uniwersalnemu tematowi, który podejmuje – miłości. Zabawna i wciąż niezwykle trafna opowieść o odwiecznej wojnie płci, w której wszystkie chwyty są dozwolone.

Akwarela - Wernisaż malarstwa Adama Ślefarskiego

Już 10 maja o godz. 18 PIK zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Adama Ślefarskiego. Autor z czułością przedstawia zakątki, ulice, domy, akcenty bujnej natury, klimat miejsc obecnych i już zaginionych. Całe swoje świadome życie, ponad 40 lat, związał ze sztuką. W jego przypadku dzieło jest zamierzonym wyborem konwencji, stylu, techniki i tematu. Operuje pewną ręką, subtelnymi barwami, uzyskując efekt światłocienia i nastrojowych przestrzeni. Wystawę w Galerii PIK będzie można oglądać do 3 czerwca.

69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Zbliża się też 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Eliminacje Wojewódzkie odbędą się 23 maja (czwartek), o godz. 10, w Pikotece Podlaskiego Instytutu Kultury, ul. Jana Kilińskiego 8. 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

Turniej recytatorski (kategoria młodzieżowa i dorosła)

Turniej Poezji Śpiewanej

Turniej Teatrów Jednego Aktora

Turniej „Wywiedzione ze słowa”. Eliminacje środowiskowe (szkolne, miejskie, powiatowe) w województwie podlaskim muszą zakończyć się do 20 maja. Na zgłoszenia z kolei PIK czeka do 21 maja. Należy je kierować do Działu Sztuki PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] Eliminacje miejskie dla miasta Białegostoku odbędą się w sobotę, 18 maja o godz. 10 w Białostockim Ośrodku Kultury (ul. Legionowa 5).

Zgłoszenia do konkursów - nie czekajcie, weźcie udział w naborze już dziś

Do 10 maja PIK czeka też na zgłoszenia do przeglądu zespołów rockowych Rockowania. Do udziału zapraszane są zespoły amatorskie z województwa podlaskiego, niezwiązane kontraktem płytowym ani inną umową wydawniczą. Wypełnioną i podpisaną przez wszystkich członków zespołu kartę zgłoszenia wraz z dołączoną i opisaną (wykonawca, tytuł) płytą CD (demo), zawierającą nagrania 3 własnych utworów, należy przesłać pocztą, pod adres:

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] O zakwalifikowaniu do eliminacji powiatowych, terminie koncertu i jego lokalizacji (powiat, z którego pochodzi zespół lub najbliżej położony od obszaru jego działalności) zespoły zostaną powiadomione do 15 maja. Tegoroczne koncerty półfinałowe zaplanowano 14 września w Bielsku Podlaskim i 21 września w Mońkach, a finał 19 października w białostockim Klubie Gwint. Główna nagroda przeglądu to 5000 zł, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 3000 zł i 2000 zł. Do 17 maja trwają zapisy na warsztaty tkackie w ramach Podlaskich Splotów. Organizatorzy przygotowali pięć 6-dniowych warsztatów tkackich:

tkaniny dwuosnowowej,

sejpaku,

tkaniny przetykanej (radziuszki),

kilimów

oraz tkaniny wybieranej, tzw. pereborów. Poprowadzą je mistrzynie i mistrzowie tradycyjnego tkactwa. Program warsztatów obejmuje prezentację gotowych prac wykonanych w danej technice, omówienie techniki, przygotowanie krosna do pracy, osnucie, wytkanie i wykończenie tkaniny. Każdy z uczestników będzie pracował na własnym krośnie.

Warsztaty skierowane są do pełnoletnich twórców, rzemieślników oraz osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa, artystów zajmujących się rękodziełem, pasjonatów. W szczególności zależy nam na osobach zamieszkałych w województwie podlaskim, które dzięki nabytym umiejętnościom będą mogły kontynuować tradycje tkackie w naszym regionie. W tym roku, oprócz warsztatów tkackich, PIK przygotował też dwa szkolenia z odczytywania wzorów z publikacji i z tkanin. Udział w warsztatach i szkoleniach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres: [email protected] . Liczba miejsc jest ograniczona. Termin zgłoszeń na warsztaty tkackie upływa 17 maja, a na szkolenia 10 lipca. Do 31 maja można się z kolei zgłaszać do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod nazwą „Tutaj jestem”. To już czternasta edycja tego konkursu adresowanego do autorów, którzy debiut pisarski mają jeszcze przed sobą i którzy nie mają na koncie autorskiego wydawnictwa. Nagrodę stanowi wydanie przez Podlaski Instytut Kultury wybranej przez jury pracy, która zostanie profesjonalnie zredagowana, opracowana graficznie i wydrukowana. Autor nagrodzonej pracy otrzyma 200 egzemplarzy publikacji.

Cieszy nas bardzo, że konkurs z roku na rok staje się coraz bardziej znany i że zgłaszanych prac jest z każdym rokiem coraz więcej – mówi Wiktoria Wnorowska, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku – wiemy, że wiele osób pisze powieści, nowele, opowiadania i chowa swoje prace do szuflady. Najwyższy czas je wyjąć i pokazać światu. Czekamy na zgłoszenia do końca maja.

Tematyka prac może być bardzo różnorodna. Dotychczas na konkurs trafiały powieści obyczajowe, sensacyjne, kryminalne, z pogranicza baśni, fantazji, science fiction. Wśród zgłoszonych prac były zbiory noweli, opowiadań, formy nawiązujące do pamiętników czy reportaży.

