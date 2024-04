Kwiecień w Podlaskim Instytucie Kultury zapowiada się wyjątkowo. Zobaczcie co w programie na najbliższe tygodnie ma ta instytucja

Chcieliśmy jeszcze bardziej zaakcentować to skupienie na młodzieży, która ma być wytwórcą kultury, stąd tegoroczne hasło to WYtwórzcie kulturę - opowiadała podczas inauguracji tegorocznej edycji programu BMK Magdalena Zawadzka, specjalista ds. edukacji w Podlaskim Instytucie Kultury, jedna z koordynatorek. - Chcemy aby młodzież nie tylko korzystała z tego, co im zaproponujemy, ale by to młodzież sama była równoprawnym partnerem w procesie pisania projektów, ich realizacji, zgłaszania pomysłów na projekty.