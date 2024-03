Podlaski Instytut Kultury organizuje Bardzo Dzikie Weekendowe Warsztaty Filmowe z Adamem Woronowiczem i Maciejem Marczewskim

Wykładowcy

Adam Woronowicz

To pochodzący z Białegostoku wybitny aktor filmowy i teatralny. Ukończył warszawską PWST w roku 1997 i od tej pory możemy go podziwiać na deskach teatru oraz w przebojach kinowych (m. in. „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, „Rewers”, „Baby są jakieś inne”, „Teściowie” czy „7 uczuć”). Wziął udział także w podlaskiej produkcji filmowej „Czarna Dama”, jest Ambasadorem Województwa Podlaskiego.