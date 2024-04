Wystawa, pokaz mody i promocja książki. Wszystko po to, by pokazać, że Białystok nadal modą stoi. DK "Śródmieście" zaprasza już od wtorku!

Wystawa, pokaz mody i promocja książki w ramach Miejskiego Salonu Artystycznego

To będą trzy niezwykłe wydarzenia modowe, które pokażą ją z różnej perspektywy. Na dobry początek, już we wtorek, 23 kwietnia, czeka nas wernisaż wyjątkowej wystawy multimedialnej "ONA, SHE, ELLE". Początek o godz. 18 w sali wystawowej na II piętrze DK "Śródmieście" w Białymstoku (ul. Kilińskiego 13). Ekspozycję można oglądać do 16 maja, od wtorku do piątku w godz. 10-17. Wstęp jest wolny.