„Kierunek Wschód VIII” z ministerialnym dofinansowaniem. Kolejna edycja festiwalu już jesienią w Białymstoku

Zależy mi na tym, aby poza spektaklami, które przygotowujemy i które na stałe znajdują się w naszym repertuarze, prezentować widzom także wartościowe zjawiska we współczesnym teatrze m.in. naszych wschodnich sąsiadów - mówi Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego. - Festiwal "Kierunek Wschód" jest do tego wspaniałą okazją. Przedstawienia, które będziemy chcieli pokazać w tym roku będą zarówno twórczymi interpretacjami światowej klasyki, jak i nowatorskimi inscenizacjami, ukazującymi tematy aktualne dla współczesnego człowieka.

„Kierunek Wschód” to międzynarodowy przegląd teatralny prezentujący spektakle zespołów głównie zza wschodniej granicy Polski. Wydarzenie organizowane jest od 2017 roku. Przegląd na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Białegostoku i województwa podlaskiego. Każda kolejna edycja wzbudza coraz większe zainteresowanie widzów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ósmą edycję projektu przyznało kwotę w wysokości 154 000 zł z programu „Teatr”.

„Kierunek Wschód" stał się już wizytówką Teatru Dramatycznego. Cieszymy się, że przegląd ponownie otrzymał dofinansowanie i będziemy mogli zaprosić do Białegostoku naszych teatralnych przyjaciół zza granicy – dodaje dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora ds. technicznych. - Program tegorocznej edycji zaprezentujemy wczesną jesienią, ale już dziś możemy zdradzić, że swoje spektakle na pewno zaprezentują artyści z Ukrainy oraz niezależni aktorzy z Białorusi, którzy wciąż potrzebują naszego wsparcia.

Projekt „Kierunek Wschód” ma na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców, w różnym wieku, dlatego wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Dzięki Festiwalowi szansę na uczestnictwo w spektaklach zyskają osoby, które na co dzień mają ograniczony dostęp do uczestnictwa w kulturze.