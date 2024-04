"Syn" jedzie w trasę. Spektakl białostockiej Grupy Wolność będzie można zobaczyć na kilku festiwalach. Powróci też do białostockiego teatru

Spektakl powstał na podstawie opowiadania Mirosława Miniszewskiego pt. "Podmieniony syn" w 2021 roku w ramach stypendium prezydenta miasta Białegostoku.

"Syn" to przedstawienie bardzo współczesne, nie bałbym się nawet słowa awangardowe - mówi Karol Smaczny, jeden z twórców. - Jest to historia opowiedziana dość współczesnym językiem teatru lalek. Historia chłopaka, który urodził się na pobliskiej wsi i jest inny niż wszyscy, a przez to nie jest akceptowany w społeczeństwie. Mówimy o wykluczeniu, o akceptacji, bądź jej braku, o inności. O tym, że ta inność może zagościć w każdej rodzinie, w każdym z nas i musimy być na to przygotowani. Ale jest też troszkę zniekształconym obrazem polskiej kultury, takiej troszkę oddalonej od miasta. Jest to takie starcie naszej rodzimej kultury z nowym, nieoczekiwanym czymś, co nie zawsze odpowiada naszym definicjom normalności.