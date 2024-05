W Galerii Alfa można oglądać wystawę „Człowiek. Pasje” grupy Fotowtorek oraz Studenckiej Agencji Fotograficznej PB

– Nasza uczelnia nie tylko zajmuje się rozlicznymi badaniami naukowymi w różnych dziedzinach, nie tylko kształci inżynierów, intensywnie współpracuje z otoczeniem bliższym i dalszym, ale również stara się wspierać pasje. A fotografia to pasja szczególna, bo potrzeba do niej talentu, dużej wrażliwości i dużych umiejętności technicznych. To wszystko wspieramy, a połączenie tego daje efekty, które możemy dzisiaj oglądać. Gratuluję serdecznie inicjatorom wystawy. Gratuluję wszystkim autorom – mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk.

– Tak naprawdę to jest opowieść o pasji ludzi – o nas jako fotografiach, i o tych ludziach, których zobaczyliśmy – wyjaśniał podczas wernisażu „Człowiek. Pasje” jej kurator i jednocześnie organizator Fotowtorku – Maciej Giedrojć Juraha. – Wystawa ta wpisuje się w 75-lecie Politechniki Białostockiej. To jedno w wydarzeń, które pokazuje, że Politechnika jest prężna i silna. Mamy też tu współpracę innej instytucji, jak Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, która nam bardzo pomogła.

W wydarzeniu wzięli udział artyści należący do grupy Fotowtorek oraz SAF, a też ich modele. Jednym z „obiektów” fotografów był zespół Cerber Motorsport, który co roku konstruuje nowe bolidy wyścigowe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Autorką zdjęć zdolnych inżynierów jest Julia Koleśnik, przewodnicząca Studenckiej Agencji Fotograficznej Politechniki Białostockiej.

Fotowtorek

„Fotowtorek” to spotkania skierowane do pasjonatów fotografii, zarówno tych początkujących, jak i doświadczonych. Służą prezentacji prac artystów poświęconych wybranemu wcześniej tematowi, prowokując do dyskusji na ich temat. Fotowtorki odbywają się od siedmiu lat. Artyści spotykają się co miesiąc w różnych miejscach, od opery, przez kluby po biblioteki, ale najczęściej w Galerii Fotografii przy ulicy Wiktorii 5.